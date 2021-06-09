谷歌取消搜尋引擎競標費 對歐洲小型同業做出重大讓步

先前搜尋引擎供應商必須付費，才能成為歐洲用戶設置 Android 設備時的預設搜尋引擎選項之一，但谷歌 (GOOGL-US) 週二表示，將停止收取該筆費用。

谷歌於 2019 年為了回應歐盟以反壟斷為由開罰高額 50 億美元，在 Android 內推出了其他業者的搜尋引擎選單，不再綁定 Chrome 瀏覽器和搜尋引擎 app。

谷歌 2019 年在 Android 設備推出的搜尋引擎選單

當時搜尋引擎商必須用盲拍的方式競標，才能出現在不同歐盟國家 / 地區用戶設置設備時上的螢幕選單。

但現在，谷歌取消了該競標，這是谷歌對較小型同業的關鍵讓步，因為諸如 DuckDuckGo、Qwant 和 Ecosia 等小型業者一直抱怨這種「付費遊戲」式的競拍系統有利於現金充裕的同業，例如微軟 (MSFT-US) 的 Bing。

領導谷歌歐洲競賽團隊的 Oliver Bethell 在部落格文章內指出，在獲得歐盟執委會（歐盟執行機構）的「進一步反饋」後，「我們現在正對螢幕選單做一些最終修正，包括讓符合條件的搜尋引擎商免費參與。」

「我們也將增加選單上的搜尋引擎商數量。這些變動將於今年 9 月起在 Android 設備上生效。」

谷歌表示，每個歐洲國家用戶的 Android 設備，其螢幕選單將展示一個持續性可滾動的清單，高達 12 個符合資格的搜尋引擎服務，而最受歡迎的 5 大選項會出現在最上方。

Ecosia 執行長 Christian Kroll 週二表示，「多年來我們一直爭取搜尋引擎市場的公平競爭，現在我們終於擁有類似的環境了。」

「搜尋引擎供應商現在有機會可以在 Android 市場上更公平的競爭，依據自身產品的吸引力，而不是被壟斷行為拒之門外。」