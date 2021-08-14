美元投資人看淡8月傑克森霍爾會議 目光投向9月

外匯交易員原本高度關注 8 月底登場的全球央行年會，但從最近的歐元對美元隱含波動率來看，市場如今預期這場會議可能不會對美元走勢造成多大影響，9 月 3 日公布的非農報告和 9 月 22 日舉行的聯準會 (Fed) 會議可能更重要。

道明證券 (TD Securities) 分析師 Mazen Issa 說，歐元兌美元的隱含波動率顯示，26 日到 28 日將在傑克森霍爾 (Jackson Hole，傑克森洞) 登場的全球央行年會，市場將平穩度過，「我們認為，可能不會有太多牽動美元走勢的訊息。」

歐元兌美元一周隱含波動率本周幾乎下跌 1 個百分點至 3.78%，是去年 2 月以來最低。而一個月和三個月隱含波動率下跌不到 0.5 個百分點。兩者之間的差異反映投資人對傑克森霍爾會議之於美元影響的看法。

歐元兌美元一周隱含波動率 (黑) 和一個月隱含波動率(紅)。來源: Bloomberg

嘉信理財 (Charles Schwab) 固定收益策略師 Kathy Jones 說：「我不認為傑克森霍爾會議會帶來驚喜。但就業數據依然是重大消息，因為這是 Fed 關注的事。」

全球股市創新高之際，匯市隱含波動率卻下滑，讓一些原本預期市場將進入季節性疲態的投資人大感意外。歐元對美元的情況特別明顯，即期匯率從今年低點反彈，而已實現的一周波動率跌到 3.31%，為 2019 年 12 月以來低點。

Issac 說：「在 Fed 確定縮減購債的時間表之前，美元可能保持狹幅波動。宣布縮減購債那個當下，不見得會讓美元明顯走強，反而是減碼持續的時間和後續政策 (如升息)，對美元和利率走向來說更重要。」

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