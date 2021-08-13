【富蘭克林華美】缺料影響，台股拉回整理

摘要: 短線市場訊息雜亂，加上國際上 Delta 變種病毒擴散加速，長短料供應不及時，影響電子下游出貨順暢，成交量縮小，短期走勢恐將以區間盤整為主。

受供應鏈長短料之影響，下游廠商擔心出貨受阻，台股周五 (8/13) 開低走低，終場收黑 237.83 點或 - 1.38%，收 16,982.11 點，成交量 3,788.96 億元，周線收黑，回測半年線。富蘭克林華美投信認為，短線市場訊息雜亂，加上國際 Delta 變種病毒擴散，長短料供應不及，影響電子下游出貨順暢，成交量縮小，短期走勢恐以區間盤整為主。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，目前台股盤勢較佳狀況是橫向盤整，由於長短料供應不足影響，電子下游廠商訂單出貨恐延遲，故影響市場投資信心，要大廠商才拿得到原物料或零組件，加上中國變種病毒 Delta 疫情的疑慮，製造業受疫情影響延誤，恐越來越嚴重，值得再進一步審慎觀察。

除了零組件供應影響外，周書玄認為，目前美元升值抑制通膨，但成本間接轉嫁給中下游廠商，終端產品無法漲價太多，將侵蝕廠商利潤。去年下半年訂單與出貨高基期，今年第三季年度 YoY 成長有限，很難再突破第二季的高表現，例如: 高爾夫球具第二季本是淡季，但因訂單從去年滿載塞到今年上半年，下半年第四季將逐漸持平，可能出現旺季不旺。

周書玄分析，去年第二季、第三季因為國外疫情停班停工影響，訂單轉嫁至東南亞、台灣等地製造業大補受惠，而今年第一二季雖訂單有漲價，但要快速擴廠、安裝設備不容易，財報公布後，也發現第三季部分產業有出現成長趨緩的狀況，單季度成長開始下降了。

周書玄分析，盤面缺乏信心，又缺乏主流類股帶動，表面上經濟景氣仍佳，但有通膨壓力，台股有做頭趨勢，上櫃 OTC 指數也 M 頭、V 型反轉，部分個股有價但卻無量，推測指數可能再繼續修正整理，回測半年線位置，建議操作上應轉向較偏保守看待。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，目前風險仍看變種病毒 Delta 疫情臉色。由於長短料問題浮現，市場回頭討論供應鏈出貨受影響的問題，包括伺服器、電腦產品等組裝廠產能維持低位數 (個位數) 成長幅度，相較去年下半年高基期，第四季恐較難再突破。

不僅如此，郭修伸認為，近期限制當沖交易量、除息也讓大盤交易量縮，目前跌破月線、季線支撐，表示還有整理的空間，第三季財報將於 10 月公布，可能指數再次整理；不過，因晶圓代工、IC 設計產業訂單滿載，短期國際產能無法開出，最快要 2022 年下半年，台灣在晶圓代工仍具技術優勢與產業規模，這一塊仍值得投資人逢低分批布局，長期持有。

總結以上，富蘭克林華美投信建議，大盤區間整理為主，但仍有部分產業表現看好至明年下半年，如: 晶圓代工、IC 設計、車用電子等為主，建議不妨搭配跌深反彈的傳產類股如航運、運動器材類等，或可利用台股基金做定期 (不) 定額投資，分批布局，長期投資。

《本文不代表對任一個股的買賣建議》

基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本文提及之個股僅為舉例用，非為個股之推介，亦非本基金當然持股。本文提及之指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。富蘭克林華美投信獨立經營管理。