〈廣達法說〉Q2純益年增26% EPS 2.05元 續創歷年同期新高

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (13) 日公布第二季財報，在遠距商機帶動下，筆電、伺服器需求暢旺，單季毛利衝上 6.58%，為近年新高，稅後純益達 79.01 億元，季增 11.33%、年增 26.38%，每股純益 2.05 元，也創下歷年同期新高。

廣達第二季營收 2602.78 億元，季減 3.23%、年減 3.67%，毛利率 6.58%，季增 0.26 個百分點、年增 0.37 個百分點，營益率 3.43%，季增 0.22 個百分點、年減 0.08 個百分點；稅後純益 79.01 億元，季增 11.33%、年增 26.38%，每股純益 2.05 元。

累計廣達上半年營收 5292.31 億元，年增 14.9%，毛利率 6.45%，年增 0.8 個百分點，營益率 3.32%，年增 0.72 個百分點，稅後純益 149.98 億元，年增 69.8%，每股純益 3.89 元。

業外方面，廣達第二季匯兌利益約 13 億元，加上利息收入約有 5.51 億元，合計業外挹注約 17.38 億元，出貨方面，廣達第二季筆電出貨傳統淡季效應不明顯，單季出貨量達約 1900 萬台，持平首季、年增 160.27%。