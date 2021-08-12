〈鴻海法說〉毛利率向上、車用效益顯、半導體布局 一文看懂十大重點

鴻海 (2317-TW) 法說會今 (12) 日登場，第二季、上半年獲利均創同期新高，展望第三季，董事長劉揚偉持平看待，但會明顯優於去年同期，此外，毛利率、電動車布局、海外設廠及半導體發展等，也都是法人高度關注的焦點。《鉅亨網》整理出本場法說十大重點，讓讀者一文看完快速掌握重點。

上半年財報

鴻海第二季三率三升，稅後純益 297.79 億元，季增 6%、年增 30%，每股純益 2.15 元，歷史同期新高；上半年稅後純益 579.41 億元，年增 132%，每股純益 4.18 元，也是同期最佳。

Q3 展望

劉揚偉指出，第二季出貨優於預期，也墊高比較基期，因此，第三季營收估持平第二季，但會有顯著年增。

四大產品線表現

劉揚偉表示，第三季進入新舊機種交替期，消費暨智能產品表現較前季下滑，但跟去年同期相比，會有強勁成長。

雲端網路及電腦終端產品方面，雖然訂單也不錯，可望較上季成長，但因為去年 WFH 需求墊高比較基期，因此會呈現年減；雲端服務供應商 (CSP) 需求強勁，加上進入旺季，預期會有不錯的成長。

至於鏡頭等關鍵零組件挹注，元件等其他產品無論是上季或是去年同期相比，都將顯著成長，在四大產品中展望最佳。

電動車布局

劉揚偉表示，今年車用零組件營收可望達百億元，年增 4 成，明年成長動能更強，下半年在系統模組也會有新進展。

劉揚偉指出，鴻海車用零組件現階段以機構件、塑膠件為主，下半年在歐美大廠的系統模組方面會有好消息，明年上半年電動巴士 (E-BUS) 也將在國內上路，相關電動車布局效益陸續顯現。

海外設廠計畫

鴻海美國及泰國 2 個電動車工廠，將於 2023 年投產，下一步將前進歐洲設廠，但劉揚偉未說明是與哪家大廠合作。不過，觀察目前鴻海在歐洲的合作夥伴，僅有全球第四大車廠 Stellantis，外界評估與 Stellantis 合作設廠機會大。

資本支出

因應全球布局及新事業發展，鴻海資本支出明顯增加，財務長黃德才表示，上半年資本支出已來到 375 億元，年增 17%，全年估計會超過去年的 655 億元。

缺料影響不大

劉揚偉表示，半導體成熟製程元件供應依舊緊張，到明年第二季才會舒緩，看法維持不變；由於鴻海客戶都是全球 Tier 1 的知名企業，因此在購料上比較有優勢，受缺料影響不大。

毛利率持續向上

法人關心毛利率展望，劉揚偉認為，過往下半年毛利率都會較上半年成長，今年看起來也是一樣，且隨著轉型效益顯現，預計明年毛利率將持續向上。

劉揚偉指出，初期毛利率要從 5-6% 提升到 7%，增加的 1-2 個百分點，可以靠內部轉型及零組件銷售，但要從 7% 到 10%，提升 3 個百分點，勢必要靠後續的電動車應用推升，不過，目前亞洲疫情嚴峻，是否再次衝擊供應鏈有待觀察。

國創半導體

劉揚偉表示，鴻海跟國巨合資的國創半導體，將針對電動車和電子代工 (EMS) 客戶，提供類比及功率 IC 穩定供應方案，預計明年見到效益，年營收估 20 億元，2025 年目標成長至 500 億元，年增 25 倍。

上游晶圓廠布局

劉揚偉指出，目前除了轉投資日本夏普 (Sharp) 有 8 吋晶圓廠，8 月上旬也向旺宏取得竹科 6 吋晶圓廠，此外，鴻海也透過入股 DNeX，間接轉投資馬來西亞 8 吋晶圓廠 SilTerra，近 1-2 個月將簽署長期供貨合約。

鴻海透過多元產能布建，確保小 IC 和第三代半導體碳化矽 (SiC) 產能穩定供應；半導體事業的長期目標，是在各自服務的小領域中，全球排名可取得前 10 名的地位。

