Delta變種病毒肆虐 IEA下調石油需求預估

根據國際能源署 (IEA) 在週四 (12 日) 公布的最新報告顯示，由於 Delta 變種病毒肆虐使疫情重燃，重創主要石油消費國，該機構大幅下調了今年全球石油需求預估，但預計明年下半年全球石油需求仍將恢復到疫情前水準。

IEA 指出，由於傳染性更強的 Delta 變種病毒肆虐，幾個主要石油消費國，尤其是亞洲地區，實施了新的防疫封鎖限制，恐將減少人員移動和石油的使用，因此下調了今年的石油需求預估。

報告指出，今年 6 月，北美和歐洲的人員移動有所增加，因而拉高了石油需求，但是 7 月份的走勢出現逆轉，主因是 Delta 變種病毒衝擊了中國、印尼和亞洲其他地區的運輸。

報告中指出，由於疫情的惡化，以及歷史數據修正，今年剩餘時間的石油需求前景也已明顯下調，需求的復甦可能將延至明年。

IEA 將 2021 年全球石油需求增長預測下調 10 萬桶 / 日至 9620 萬桶 / 日，並將 2021 年下半年的全球石油需求增長預測下調了近 55 萬桶 / 日。同時，將 2022 年預測上調 20 萬桶 / 日。報告中稱，預計明年下半年全球對石油的需求仍將恢復到大流行前的高位。

Delta 病毒擴散使亞洲多國重啟防疫措施，並打壓原油需求，業界人士透露，亞洲至少已有四家煉油廠要求沙烏地阿拉伯 9 月減少供油。

報導指出，至少已有一個東南亞客戶、三個東北亞客戶，要求沙國國營石油公司 Saudi Aramco 供油量少於 9 月合約議定的數量，而 Aramco 已通知顧客，將按照最新要求供油。