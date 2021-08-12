美國呼籲OPEC擴大增產 盟友無意配合 業界質疑能源政策

美國拜登政府周三 (11 日) 施壓 OPEC + 聯盟，呼籲提高產能，以避免油價持續上漲。不過這一說法引來部分盟友的質疑，以及國內對其能源政策的批評。

拜登政府國家安全顧問 Jake Sullivan 周三聲明，表示 OPEC + 雖然同意增產，但其增產幅度不足以補充疫情期間減產的影響。「在全球經濟復甦的關鍵時刻，這些增產還遠遠不夠。」

拜登本人未針對 OPEC + 發表評論，但強調，「我希望掃除所有阻礙油價下降的因素，讓消費者可以用更低的價格買到汽油。」

業界不滿對國內生產限制

但在周三的聲明之前，拜登發表一系列關於氣侯變化的行政命令，從而限制了美國的石油產量。

美國生產商呼籲，拜登應該先加強國內供應。德州能源生產聯盟主席 Jason Mogdin 表示，政府的政策阻礙了美國的石油生產，供應減少才導致了汽油價格上漲。

Mogdin 說：「當總統呼籲俄羅斯和沙烏地阿拉伯增加能源生產，而我們在美國可以做到的時候，這只會更刺傷人。」

OPEC + 無意加快恢復

OPEC 盟國提出類似的質疑。《華爾街日報》報導，OPEC 代表周三表示，他們認為沒有必要加快恢復石油供應。其中沙烏地的官員表示，他們對拜登政府的立場感到困惑，一方面尋求減少石油消費，另一方面卻要求 OPEC 增加石油產量。

其他的代表認為，疫情還未結束，全球尚未擺脫困境，並不適合快速增產。

一切均為打壓通膨

分析師認為，拜登政府奇怪的呼籲，來自其所承受的通膨壓力，油價上漲不可避免地使一切變得更糟。今年油價上漲了 40% 以上，自 5 月以來，美國加油站的平均汽油價格一直高於每加侖 3 美元。

顧問公司 Rapidan Energy Group 總裁、前白宮官員 Bob McNally 表示，拜登政府因通貨膨脹而承受著巨大的政治壓力，汽油是最公開可見和最令人煩惱的。

研究公司 ClearView Energy Partners 主管 Kevin Book 表示，儘管拜登在氣候變化問題上發表了言論，但在他的第一個任期還不到 1 年，拜登正在確保他的政府不會疏遠那些正承受壓力的美國中產階級選民。