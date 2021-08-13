〈能源盤後〉IEA、OPEC月報凸顯需求擔憂 原油下滑

週四 (12 日) 交易，原油期貨價格溫和收低，係因國際能源署(IEA) 和石油輸出國組織(OPEC) 的月度報告引起市場對需求成長前景的擔憂。

施耐德電氣全球研究和分析經理 Robbie Fraser 表示，「與 delta 變種新冠病毒傳播相連接的需求擔憂情緒持續為主要的市場驅動因素，IEA 最近宣布下調需求預期。」

他提到，OPEC + 開始減產以來，石油供應持續不足，上個月 OPEC + 同意逐步增產，「這些下調可能會提高石油陷入供過於求狀態的可能性。」

「現階段國際旅行的低迷顯然將對飛機燃料需求產生重大影響，但對汽油和柴油的影響程度仍不確定。」Fraser 說。

IEA 月度報告已將今年需求成長的預期大幅下調 10 萬桶 / 日，但同時將 2022 年需求前景調升 20 萬桶 / 日。

OPEC 維持其對 2021 年和 2022 年需求成長預期不變，但上調了非 OPEC 供應量的預估。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 16 美分或 0.2%，收每桶 69.09 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 13 美分或 0.2%，收每桶 71.31 美元。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 1.2% ，收近每加侖 2.28 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌約 0.1%，收每加侖 2.10 美元。

然而，本週 WTI 和 Brent 原油價格一直在走高。戰略能源與經濟研究公司總裁 Michael Lynch 表示，「價格走高是因為今年庫存下降這麼多，但現在 delta 變種病毒提高了市場對原油需求的擔憂。IEA 擔心近期需求下降，但 OPEC 則沒有改變預期。」

「但我認為，OPEC + 提高生產配額，加上 delta 病毒多少衝擊到需求，這意味著第四季本來預期的短缺情形已經大致上消失了。價格的上行壓力已經消失，但預計仍將出現瘋狂走勢。」

IEA 在週四發布的月度報告中表示，2021 年剩餘時間內，發達經濟體的原油庫存預計將下降，「但由於整個 2022 年的需求預期低於 2019 年的水準，OPEC + 可能將必須在 2022 年第二季停止放寬減產配額，以讓市場達到平衡。」

週三原油出現大幅波動，係因白宮表示將向 OPEC + 施壓以提高產量，並指示聯邦貿易委員會 (FTC) 調查，是否有非法行為導致汽油價格上漲。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 認為，「沙烏地阿拉伯和更廣泛的集團將非常不願意進一步增產，尤其是考慮到 delta 變種病毒持續擴散而產生的不確定性。」

「我們得看看美國願意對阿烏地阿拉伯施加多少壓力，以看到他們進一步打開水龍頭。」他寫道。

其他能源商品交易

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 13 美分或 3.1%，收近每百萬 Btu 3.93 美元。

EIA 週四公布，美國上週 (8/6 止) 天然氣供應量增加 490 億立方英呎。根據 S&P Global Platts. 調查，分析師平均預期上週天然氣供應量增加 440 億立方英呎。