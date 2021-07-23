能源專家警告：未來5年內恐出現嚴重石油危機

據報導，能源專家、Maglan Capital 總裁 David Tawil 週四 (22 日) 表示，針對石油供應來看，由於經濟重啟帶來的強勁需求，加上石油企業退場的熱潮加劇，可能導致 5 年內出現嚴重的石油危機。

Tawil 在過去幾個月中持續看好石油，並在 6 月曾預估油價將在 2021 年底前達到每桶 100 美元。他在週四接受採訪時，堅信此預估仍然成立，並表示 100 美元的油價遲早會發生。

包括高盛在內的多家投資銀行也警告稱，明年油價可能突破每桶 100 美元。美國基準西德州中級原油收於每桶 71.91 美元。布蘭特原油價格收於每桶 73.79 美元。

本月初時候，油價飆升至 6 年多來的新高。7 月 6 日西德州中級原油一度上漲 1.82 美元至每桶 76.98 美元，創 2014 年 11 月以來的新高，隨後回吐漲幅。布蘭特原油也一度接近每桶 78 美元，創下 2018 年 10 月以來新高。

但是，拜登政府對清潔能源的推動，促使許多投資公司遠離化石燃料，轉向環境、社會和公司治理 (ESG)。

Tawil 認為，由於短期和中期的供需失衡，石油在某種程度上受到了超越通膨的推升。他也進一步表示，他不認為 Delta 變種病毒使需求放緩，尤其是在西方世界和發達經濟體。

Tawil 表示，在經濟和企業將持續重新開放，旅遊需求將會續增，生產力也將續增，因此將出現強勁的需求。他也解釋了石油供應的情況，並指出許多公司在爭先恐後尋找「逃生出口」。

Tawi 說道，由於大型石油商正在出於多種原因遠離碳排放，因此預估未來 3 到 5 年內將出現「嚴重」的全球石油危機。

Tawil 指出，全球最大礦業公司必和必拓集團 (BHP Group) 考慮以數十億美元的價格退出石油和天然氣業務，因為該公司正在加速從化石燃料業務轉型。此外，荷蘭皇家殼牌 (Royal Dutch Shell) 也遭到法院裁決應以更快的速度減少碳排放。