〈美股盤後〉美7月CPI漲幅降溫 道瓊標普續寫新高

週三 (11 日) 美國 7 月 CPI 年增 5.4%，月升 0.5%，較前一個月的 0.9% 放緩，顯示美國通膨增長可能已觸頂，美股道瓊、標普續寫歷史新高。

政經消息方面，通過逾 1 兆美元兩黨基建案後，美參院週三通過 3.5 兆美元的預算藍圖，草案涵蓋氣候變遷政策、醫療保健、教育等領域。參院各委員會正展開協商，最快將在 9 月 15 日前完成預算法案細節。

美國財政部週三公布，今年 7 月財政預算赤字為 3020 億美元，創下當月的歷史新高紀錄，遠超去年同期的 630 億美元，主因是美國新冠援助支出仍居高不下。

美國白宮週三呼籲石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 提高石油產量，並希望美國監管機關採取更多行動。

週三多位聯準會 (Fed) 官員持續釋出偏鷹派的訊息。達拉斯聯邦儲備銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 週三表示，Fed 應在今年 9 月向市場宣布縮減購債 (Taper) 規模計畫，並於 10 月開始執行。

里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週三稱，他非常支持「盡快」縮減購債，以便讓經濟回歸到更正常的環境。堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治 (Esther George) 也提到，隨著經濟復甦，必須從非常寬鬆的貨幣政策過渡到更為「中性」的環境。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.04 億例，死亡數突破 432 萬例。美國累計確診超過 3613 萬例，累計死亡數超過 61.8 萬。印度累計確診超過 3203 萬例，巴西累計確診 2021 萬例。

週三 (11 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 220.3 點，或 0.62%，收 35,484.97 點。

那斯達克指數下跌 22.95 點，或 0.16%，收 14,765.13 點。

標普 500 指數上漲 10.95 點，或 0.25%，收 4,447.7 點。

費城半導體指數下跌 7.9 點，或 0.24%，收 3,350.9 點。

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