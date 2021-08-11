〈台股盤後〉電子、傳產賣壓沉重 失守季線

台股今 (11) 日受電子、傳產連日走弱拖累，盤中雖一度翻紅，但午盤過後不敵航運股賣壓，摜破季線、17300 點，最低來到 17090 點，終場跌幅收斂，以下跌 96.46 點或 0.56% 作收，收在 17227.18 點，成交量持續萎縮不及 4000 億元，達 3883.82 億元。

觀察電子權值股，台積電、聯發科 7 月營收均衰退逾 1 成，今股價在盤下相對弱勢，聯發科跌幅更超過 1%，拖累大盤走低，指標權值股華邦電、南亞科、上銀、環球晶、瑞昱、元太、南電、祥碩、旺宏跌幅均超過 2%。

受聯發科營收衰退影響，IC 設計族群盤中也走弱，晶豪科、原相、晶焱跌幅均超過 7%，杰力、金麗科、威鋒電子、鈺創、驊訊、晶相光跌幅均超過 5%，表現疲軟。

貨櫃航運族群賣壓沉重，陽明一度遭打入跌停，長榮、台驊投控、亞航、新興、萬海、志信跌幅均超過 4%，航空雙雄長榮航、華航也被壓在盤下，跌幅分別有 4%、2%。

另一方面，空軍也襲擊近期市場追捧的車用電池族群，聚和、康普、立凱 - KY 都不敵賣壓，亮燈跌停，榮炭、美其瑪跌幅也都超過 8%。

盤面上抗跌族群則集中金控類股，富邦金、國泰金前 7 月純益雙雙突破千億元大關，富邦金大漲近 4%、國泰金也漲幅逾 2%，逆勢撐盤，也激勵同族群華南金、合庫金、台新金、第一金、新光金力守紅盤。

大盤資金比重，電子族群成交比重約 47%，殺盤重心的航運族群比重則約 29%，鋼鐵、金融則各占約 5%，觀察台股近期獲利了結賣壓沈重，加上量能持續萎縮，短線力拚收復季線關卡，也須慎防指數進一步下探半年線支撐。