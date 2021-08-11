〈台股盤前〉電子傳產連袂整理 陷季線保衛戰

台股昨日終場大跌 161.51 點，收在 17323.64 點驚險守住季線，成交值則繼續縮至僅 3500 億元左右，外資呈現連 3 賣，隨著美股持續漲跌互見，科技股相對承壓，法人認為，在航運引領的傳產未回穩、電子股持續陷入整理之際，量縮難攻，短期大盤不容易有明顯上攻行情，仍將陷入季線保衛戰。

三大法人昨日在集中市場合計賣超 91.25 億元，為連 3 賣，其中，外資賣超 64.15 億元、自營商賣超 31.38 億元，均為連 3 賣，僅投信小幅買超 4.28 億元，呈現連 2 買。

由於美國參議院通過 1.2 兆美元基建法案，在能源、材料股領漲下，道瓊、標普指數收盤齊登新高，道瓊指數上漲 162.82 點或 0.46%，收 35,264.67 點，標普 500 指數上漲 4.4 點或 0.1%，收 4,436.75 點，不過，科技股仍有壓，那斯達克指數下跌 72.09 點或 0.49%，收 14,788.09 點，費城半導體指數也下跌 40.89 點或 1.20%，收 3,358.87 點。

台積電董事會通過核准資本預算約新台幣 4,832.77 億萬元，並發行上限約 279 億元無擔保普通公司債，同時也在上限約 2332 億元額度內，為美國亞歷桑納子公司募集美元無擔保普通公司債提供保證，顯示美國新廠正加速興建。

南茂表態，短期晶圓供貨吃緊，記憶體材料交期拉長，第三季封測代工均價會再漲，7 月起已調漲部分封測價格。

手機晶片龍頭聯發科 7 月合併營收為 403.6 億元，為近 3 個月來低點，反映近期智慧手機市場銷售低迷，以及缺料導致拉貨動能轉弱。

不過，中鋼 7 月合併營收 418 億元，首度突破 400 億元大關，創歷史新高，年增幅度高達 70%，中鋼看好，今年營運可望成為建廠 50 年來最好一年。

元大投顧認為，7 月營收大幅成長的傳產、電子股追價買單薄弱，盤面上的強勢股往往僅一日行情，顯示上半年以來大漲超過 3000 點的台股獲利了結賣壓相當沈重，同時，近期屢傳業內中實戶對電子股壓低出貨，在人氣退潮下，大盤的季線支撐能否守穩仍待觀察，不排除進一步向下回測半年線 16930 點。