【日盛投顧】量增摜破季線，整理時間恐拉長

◆盤勢分析

1. 台股加權指數周三受到 2330 台積電及 2454 聯發科 7 月營收大幅衰退，電子股遭遇賣壓，加上航運股領跌，指數摜破季線，出現量增恐慌殺盤，OTC 指數跌幅比集中市場來的大，盤面僅靠金融、設備、觀光及台塑四寶相關個股點火撐盤，但仍不敵賣壓，終場加權指數下跌 96.46 點，跌幅 0.56%，收在 17227.18 點，成交金額為 3,908.69 億元。三大法人合計買超 33.51 億元：外資買超 64.14 億元、投信賣超 3.93 億元、自營商賣超 26.7 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：量增下跌，量價結構不利多方。

（2）、均線：下檔支撐為前低 (約 16,893 點附近)，壓力為月線 (約 17,507 點附近)。

（3）、技術指標：日 KD 死亡交叉，開口擴大，短線尚無止跌訊號。

3. 櫃買指數下跌 2.16%，收在 210.31 點。短線支撐為 205 附近，壓力為 215 點附近。

4. 台股選股方向可留意 LED、營建、自行車、內需解封受惠相關個股。

金融及觀光等內需股轉強

1. 金融：壽險股今年前 7 月獲利繳出漂亮成績單，周三在大盤破季線之際，成為多方資金避風港，2882 國泰金出量上漲，股價站穩季線，除此之外 2823 中壽及 2888 新光金股價更是不畏大盤重挫之際逆勢收紅。

2. 自行車：受惠歐美電動自行車需求維持暢旺下，9921 巨大、9914 美利達 7 月營收雙創同期新高，尤其 9914 美利達營收更是刷新單月歷史次高紀錄，周三股價不畏大盤大跌，逆勢上漲超過 2%。

3. 觀光：台灣疫情緩和，政府消費券將推出，資金轉往內需解封受惠股，餐飲股 2723 美食 - KY 及 2727 王品反彈均超過 2%。

4. 操作建議：台股加權指數周三在兩大重量級電子權值股 7 月營收大幅衰退的利空下，出現量增跳空摜破季線，加上外資期貨空單大幅增加，短線上若未迅速站回季線之上，整理時間恐拉長，投資人逢高仍須適度降低持股比率，待止跌訊號 K 線型態出現後再增加持股，選股上可留意 LED、營建、自行車、內需解封受惠相關個股。