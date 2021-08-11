富邦未來車ETF 掛牌上市

明 (12) 日正式掛牌上市的「富邦未來車 ETF」((00895))，不只是電動車的投資組合，而是鎖定未來移動趨勢。該 ETF 經理人蔡宗勲表示，2020 年是未來車 10 年商機的元年，現在正是長線佈局未來車的好時機。

富邦未來車 ETF 追蹤指數為「MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數」，是以 MSCI 世界指數在全世界各大交易所組成共約 9,000 多檔成分股為母體，採用人工智能系統以 NLP 自然語言處理技術生成與未來車主題有關聯之關鍵字，使用這些關鍵字以機器學習技術選出與主題高度關聯之公司，最後經市值與流動性篩選後，納入市值排名前 30 大的成分股所編製的指數。

該指數投資重點的主題關鍵字，聚焦在電池、車輛自動化、電動車、智能移動及共享運輸新經濟模式等，電池包含電化學能源儲存技術、與生產電池製造用金屬之礦業公司；車輛自動化包含自駕車與其相關聯科技；電動車亦包含了電動車零組件與研發；智能移動指的是更具效率的新交通運輸方式、車隊管理；共享運輸新經濟模式包含像共享汽車、共享出行等。因此，該指數可說完整捕捉到相關產業中上中下游的重點公司，將所有引領未來車趨勢的領頭羊一網打盡。

提到未來移動趨勢的投資機會，一般人都想到電動車，蔡宗勲認為，共享運輸是富邦未來車 ETF 有別於市場上同類型產品的最大特色。蔡宗勲分析，2030 年全球將有 4 億人依賴自動化駕駛的汽車共享服務，因此移動服務將是投資新型態，例如代表性企業 Uber、Lyft。此外，未來多數人將使用共享移動服務而不打算擁有汽車，因為共享、共乘將是更經濟實惠的選擇。全球共乘經濟預期 5 年後 (2026 年) 將由現今 858 億美元上升至 1,851 億美元，年複合成長率達 16.6%。

蔡宗勲進一步指出，疫情爆發前共乘經濟服務相當受到市場喜愛，此服務提供消費者一種方便且具成本效益的運輸模式，不僅可有效降低運輸成本，並可降低個人對車的擁有需求，更可減少交通壅塞的狀況，加上疫情後隨著商業模式改變，多數公司採行居家辦公減少商業差旅，共乘經濟也從原先載客轉變成食物外送，或最後 1 英里配送。

綜上所述，富邦未來車 ETF 掌握了未來移動趨勢的龐大商機，明 (12 日) 上市後，投資人就能直接在各大券商下單買到，是參與未來車長線趨勢的簡便管道。