日經：台灣19家主要科技大廠7月營收僅增6% 為9個月來最小增幅

《日本經濟新聞》調查 19 家名列「日經亞洲 300 強」(Asia300) 的台灣科技公司，結果顯示 7 月份整體營收金額新台幣 1 兆 1118 億元，只比去年同期增加 6%，是近 9 個月來最小增幅。

供應大量電子產品給美國蘋果 (AAPL-US) 等的台灣多家代工廠商，營收表現在 2021 年 7 月明顯趨緩，這與半導體及面板的生產速度跟不上需求有明顯關係。

到 2021 年 6 月為止，台灣 19 家主要科技公司的合計營收有長達 8 個月時間出現 2 位數百分比成長。而 7 月份的業績減弱，又以 EMS 電子代工廠最為明顯。

負責 6 成以上 iPhone 生產、全球規模最大的電子代工廠鴻海 (2317-TW)，7 月份的營收只增加 3.6%。鴻海從 2020 年 11 月開始，就為了 iPhone 生產而忙得焦頭爛額，直到 2021 年 6 月為止，該公司營收交出 10% 到 90% 不等的成長佳績。上個月營收年增率降到個位數百分比，則和零件短缺問題脫不了關係。

鴻海在 7 月 27 日的法說會提到，蘋果 Mac 電腦及 iPad 平板的供應數量受到半導體短缺影響，暗示未來的 iPhone 生產也可能受到影響。

生產 iPhone 的和碩 (4938-TW) 也同樣受到零件短缺影響，7 月營收年減 14.7%。此外，廣達 (2382-TW) 也同樣難以倖免，在零件短缺影響下，7 月營收年減 13%。

各家廠商為解決供需吃緊問題，也都急於強化生產體制，但是不論哪家公司，也都要到 2022 年以後的新工廠等，才有辦法正式投產。如果零件短缺問題拉長，主要客戶的蘋果等科技巨擘，在業績方面可能進一步遭受波及，