德微訂單滿到明年Q1 獲利將首賺一股本

二極體廠德微 (3675-TW) 今 (11) 日召開股東會，董事長張恩傑表示，目前客戶需求相當強勁，接單已滿到明年第一季，預期下半年營收將逐月成長並創高，且受惠多動能驅動，明年獲利將更上一層樓，法人估，德微今年每股純益約 7 元，明年挑戰賺一股本。

張恩傑預期，德微今年營收首度突破 20 億元大關，年增 30% 以上，且隨著整併桃園、深坑兩廠區的效益顯現，營運效率大增，獲利增幅再優於營收增幅，看好下半年毛利率、營益率、淨利率皆可望超越上半年，達三率三升目標。

張恩傑也向股東擘劃德微未來三大營運動能，首先，德微已正式通過美商達爾 (DIOD-US) 的 VDA 6.3 車用製程稽核，由於達爾為各大一線車廠的直接供應商，德微通過稽核後，也等同進入一線車廠的供應鏈，預計今年第四季開始出貨。

德微也向同集團敦南購入汽車電子生產設備，加上今年投入的自動化系統，可使明年產能再增加 30-40%，且適合用於生產車用電子，法人預期，德微今年車用營收比重約達 6-10%，明、後年分別達 10-15%、20%，呈現高速成長。

再者，德微自有品牌的 MOSFET、ESD(靜電防護) 也有斬獲，其中，MOSFET 產品主攻中低壓，應用為工控領域，ESD 也隨著電動車趨勢成形，明年開始出貨給客戶，預期明年兩產品線將呈現倍數以上的成長。

另外，德微也布局第三代半導體領域，SiC 自動化封裝產線將在今年底開始放量出貨，IGBT 產線也已架設完成，目前正在送樣，預期明年中下旬正式量產。