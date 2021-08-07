蘋果將推iPhone 13之際 中國供應商掀搶人大戰

蘋果 (AAPL-US) 預計在 9 月推出的 iPhone 13 產量增加之際，該公司在中國的供應商卻面臨缺工問題，原因是中國的年輕人從事製造業的意願低，使這些供應商不得不提高獎金搶招員工，各廠商搶人才情形相當激烈。

占全球 iPhone 產量 8 成的鴻海（富士康）(2317-TW) 鄭州廠，也新進員工獎金提升至創紀錄的人民幣 10,200 元（約 1,578 美元），只要新員工在旗下負責組裝 iPhone 的數位產品事業群（iDPBG）工作滿 90 天，即可獲得這筆獎金。

根據鴻海周四公布的最新招聘消息，這筆新進員工獎金將拆成兩部分，符合條件的 iDPBG 新進員工則可拿到人民幣 9500 元，而引薦人可拿人民幣 700 元。

不過鴻海也並不是唯一一間在中國搶人才的蘋果供應商。iPhone 玻璃蓋板供應商藍思科技與立訊精密也推出類似的徵才獎勵。

藍思科技將招募 5,000 名生產線工人，並另外招募 2,000 品保人員，並且將新進員工的獎金從 2 月的人民幣 5,000 元增加一倍至 5 月的人民幣 1 萬元，新進員工只要連續 7 個月且每月工作超過 20 天，就可以拿到這筆獎金。

立訊精密東莞廠將員工引薦獎金增加一倍，從 4 月的人民幣 2,500 元調高至 5 月的人民幣 5,000 元。據該公司的微信官方帳號發布的徵才廣告，還提供員工人民幣 3,800 元的返鄉補助金。

蘋果各供應商端出牛肉徵才，都是為應對新款 iPhone 13 產量增加。華爾街券商 Wedbush Securities 的董事總經理 Dan Ives 在六月發表的一份研究報告顯示，蘋果的目標是在今年下半年出貨 1.3 億至 1.5 億支的新 iPhone。

Ives 表示，蘋果在亞洲供應鏈將使產量達到 9,000 萬至 1 億支，足以滿足 iPhone 13 一開始的訂單。

中國是蘋果供應商的大本營，在過去 3 年內，中國的蘋果供應商越來越多，儘管先前常有中、美經濟脫鉤的輿論，但中國在供應商名單上的排名仍遠比其他國家高。

與此同時，中國勞動力的成長已見頂，特別是年輕一代對製造業不感興趣。根據中國最新人口普查，勞動人口（定義年齡在 15 歲至 59 歲間的人口）的比例已從 10 年前的逾 70% 降至 2020 年的 63.4%，導致薪水穩步上漲。

如鴻海工廠所在地鄭州，根據當地政府統計數據，在 2010 年鄭州廠開始營運時，初期當地居民的收入為人民幣 9,225 元，自此之後，該數字成長近兩倍達到人民幣 24,783 元。

此外，該市最低薪資也從 10 年前的每月人民幣 800 元漲至去年的每月人民幣 1,900 元。