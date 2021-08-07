必和必拓勞資談判9日將到期 牽動銅價走勢

經歷長達數個月的勞資談判後，全球最大銅礦商必和必拓的勞資協議調節期下周一 (9 日) 即將屆滿，雙方再度延長調解期或發動罷工，將攸關銅市場供給變化，在銅礦需求爆發之際，牽動銅價後市走勢。

智利 La Escondida 銅礦的工會周五呼籲工人做好罷工準備，因為調解談判進展可能有限，但必和必拓集團表示已作出重大改進，並強調，若發生罷工將維持其不新增優惠條件的方案。

由於全球央行注入數兆美元刺激使銅況需求激增，銅市場正密切關注著全球產量約 5% 礦場的勞資談判，市場不得不釐清智利複雜的勞資規則，以找出下一步可能的行動。

在勞方於定期談判中拒絕必和必拓提出的最終薪資提議後，必和必拓行使為期五天的調解期，以避免罷工。調解期將在下周一結束，若雙方不能達成協議，可同意再將調解期延長 5 個工作日，或直接由勞方發動罷工。

在額外福利方面，雙方的提案似乎沒有太大差距。工會要求工人獎金應占公司淨利 1%，每個工人大約可獲得 2100 萬披索 (約合 26600 美元)。在先前定期談判中，必和必拓提供 1800 萬披索的獎金，並在調解期間新增優惠方案；不過，在基本工資方面雙方立場仍大相逕庭。

據顧問公司 Plusmining 預估，倘若這次發生罷工，可能會比 2017 年 44 天罷工時間更快結束。因為工會可依照 4 年前的方式，選擇凍結目前合約 18 個月結束罷工，並再次重啟談判。

工會表示，必和必拓在調解期間做得不夠，對擬議中的福利新增附加條件，但必和必拓仍希望盡快完成談判。

必和必拓周五表示：「已竭盡全力在過程中達成協定，尤其是在強制的調解方面，希望這些努力將得到員工們的讚賞，因為調解方案將是公司提出最好的方案。」