全球最大的銅礦面臨罷工風險 工會建議拒絕資方合約報價

智利 Escondida 銅礦的工會領導人呼籲工人拒絕資方必和必拓 (BHP Group) 集團的最終工資提議，在全球供應吃緊、銅價高漲的情況下，提高了這個世界最大銅礦發生罷工的可能性。

工會周三 (28 日) 發表聲明，表示在智利例行薪資談判期結束時提出的工資方案，未能滿足勞工的要求，必和必拓還要求延長工作時間以提高生產率和利潤。

合約談判從 3 月底開始，工會在周末收到了公司的最終報價。工會的 2330 名成員，將在 7 月 31 日之前對這項方案進行投票。

工會表示，在這種情況下，罷工是工人們的唯一手段，以敦促管理層緊急改善他們的做事方式。

工會主席 Jessica Orellana 表示，工人的要求及其在生產鏈中的關鍵作用被忽視。工會正提高人們投票支持罷工的意識，並希望他們 100% 會這樣做。

如果工人投票贊成罷工，當地法律規定，雙方仍必須經過政府主導的為期 5 至 10 天的調解。

之前在工會要求下，工人們於 2017 年進行了 44 天的罷工，並打擊銅市。如果這座去年產量 120 萬噸的銅礦發生罷工，將在全球經濟復甦推高需求之際，導致全球供應吃緊。

倫敦金屬交易所 (LME) 銅價仍徘徊在 6 周高點附近，周四盤中，3 個月期銅上漲 0.6% ，每噸 9746 美元。