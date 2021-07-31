蹲低等跳高！銅價自歷史高點回落6% 再飆創新高點潛能高

今年迄今銅礦表現令人印象深刻，在近期自歷史高點回落之後，供應緊繃和需求不斷增長，意味著價格可能還會進一步攀升。

以交易最活躍的銅期貨價格計算，本月上漲 4.5%，為 4 個月來第三個月收高，部分抵銷了 6 月下跌 8.3% 的損失。

第三大道價值戰略投資組合公司的投資組合經理人 Matthew Fine 表示，「中國政府宣布將釋放戰略儲備以降低價格，這個消息在整個 6 月都發揮了一定程度的作用，且由於過去一年累積建立的投機部位平倉而加劇。」他認為近期銅價的上漲就是單純逆轉 6 月份跌勢。

中國 6 月宣布，計畫釋出主要金屬的國家儲備，以遏制全球經濟復甦帶來的大宗商品價格漲勢，此消息讓銅價自上個月創下的歷史高位回落。《華爾街日報》報導，7 月初，中國當局拍賣出售國家庫存的銅、鋁和鋅儲備以增加供應。

「然而，隨著投機性部位現在更正常化，意識到中國釋放出來的儲備量不可能非常大，且本質上是暫時的，緊繃的實體市場和強烈的需求前景一同呈現的基本面變得更加重要。」

銅價今年迄今上漲約 28%，這將創下 2017 年以來的最大年度漲幅。週五交易，9 月交割的銅期貨價格下跌 0.9%，收近每磅 4.48 美元，較 5 月 11 日創下的歷史高點每磅 4.762 美元約下跌 6%。

風險評估工具 Riskalyze 投資長 Mike McDaniel 表示，「供應不足、需求增加，加上極度寬鬆的貨幣政策，這可能會將銅價推回去甚至高過於近期高點。」但由於銅礦市場具高風險，他勸交易者仍謹慎交易。Riskalyze 的風險指數從 1 到 99 的範圍內，他將銅的指數定為 97，意味著其風險（和潛在回報）比一般美國股市要​​高得多，美股通常在他的風險指數上居於 74。

「雖然銅價再次證明其飆升潛能，但如果 6 個月的時間下跌超過 40% 也是正常的。」McDaniel 說。

然而，就目前而言，銅礦需求正在上升。「許多正如火如荼進行的清潔能源舉措正進一步加速銅礦向來就強勁的成長。」Fine 說。

國際銅業研究組 (ICSG) 報告指出，初步數據顯示，今年前 4 個月全球精煉銅表觀使用量增長了 4.5%，中國的表觀使用量增長了約 9%。

根據 ICSG 的數據，精煉銅的使用量在 2020 年下半年開始回升，但大多數國家仍低不及新冠疫情爆發前的水準。

「全球各地經濟正以不同速度復甦，但整體來說，速度都相當快，如配電和運輸網絡的基礎設施支出、家用電器和汽車是銅需求的幾個最大來源。」

「消費增加之際，銅礦開採已經投資不足長達 10 年，可能導致全球產量下降，且對近期供應情況幾乎無能為力。」Fine 說。

Fine 承認短期內無法預測銅價的走向，但她相近價格「有遠高於近期水準的能力」，因為需求成長和供應大增的可能性有限。