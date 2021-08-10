現貨需求弱、合約庫存升高 PC DRAM Q4合約價恐轉跌

研調機構 TrendForce 指出，PC DRAM 現貨市場需求疲弱，而合約市場庫存已進一步上升至高水位，加上歐美逐步解封，筆電需求恐放緩，估第四季合約價將走跌約 0-5%。

TrendForce 指出，第三季 PC DRAM 合約價格議定大致完成，受惠 DRAM 供應商庫存偏低及旺季效應，合約價調漲 3-8%，但漲幅大幅收斂。

TrendForce 表示，7 月初起，DRAM 現貨市場已出現 PC DRAM 需求疲弱的態勢，賣方持續降價求售；合約市場 DRAM 庫存已達高水位，庫存升高成為漲價阻力，加上歐美逐步解封可能使筆電需求降低，預估 PC DRAM 第四季合約價將走跌，跌幅約 0-5%。

此外，就近期現貨市場模組價格來看，為去化高庫存，各大模組廠已積極降價求售，導致 PC DRAM 模組現貨價自 8 月起持續走弱，現貨模組價已正式低於合約價，且短期內難以再有漲價動能。

TrendForce 指出，第三季 PC DRAM 與 server DRAM 在合約價議定上，買賣雙方難以達成共識，PC DRAM 最終漲幅明顯較第二季走弱，隨著第三季所購買的位元量陸續到貨，部分 PC OEMs 庫存量已超過 12 周，在庫存持續升高下，恐進一步削弱第四季 PC DRAM 議價動能。

展望第四季，在歐美疫苗施打率持續提高後，PC 端出貨動能已有走弱跡象，以 Chromebook 最明顯，儘管第四季仍有旺季與商用市場換機需求，但筆電於 ODMs 端生產計劃將逐季修正，削弱 PC DRAM 總需求量。

TrendForce 預期，與 PC DRAM 走勢高度相關的 Consumer DRAM DDR4，價格也會下修至相同區間；Graphics DRAM 方面，由於虛擬貨幣的需求驟跌，造成相關產品現貨價崩跌，合約價也將走弱；server DRAM 需求尚未出現疲弱跡象，與 mobile DRAM 價格都將大致持平。