虛擬貨幣價格驟跌 削弱Q3 Graphics DRAM市場動能

研調機構 TrendForce 調查指出，虛擬貨幣市場在多國政府介入下，過去 2 個月內價格驟跌，影響第三季 graphics DRAM 市場逐漸走弱，其中現貨價變動最劇烈，而合約市場則在原廠優先生產 server DRAM，加上大型買方仍掌握多數貨源下，帶動第三季 graphics DRAM 合約價漲幅仍達 10-15%。

TrendForce 指出，第三季受惠宅經濟效應，電競產品、遊戲機及其零組件需求持穩，不過，虛擬貨幣市場在多國政府介入下，過去 2 個月內價格驟跌，成為影響第三季 graphics DRAM 市場逐漸走弱的關鍵。

展望第四季，由於 graphics DRAM 屬於淺碟市場，價格波動較劇烈。TrendForce 認為，若虛擬貨幣價格持續疲弱不振，及智慧型手機與 PC 隨著疫情與長短料等問題，生產目標逐漸下修，則第四季 graphics DRAM 價格恐上漲不易，整體將與第三季大致持平。

整體而言，就現貨價走勢來看，由於敏感度最高的現貨領域已開始反應終端需求，尤其是虛擬貨幣的挖礦需求弱化所帶來的影響。

隨著二手顯卡供給增加、可能有顯卡廠推出促銷方案，或現貨市場有更低價的預期性心理，使買家對顯卡購買意願將大幅下滑，甚至轉趨觀望，TrendForce 認為，GDDR6 現貨與合約價差將有機會在第三季逐漸消弭。

