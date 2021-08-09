中國7月PPI年增率升至9% 超出預期

周一 (9 日) 中國統計局公佈 7 月份 PPI 年增 9%，預期 8.7%，前期 8.8%。工業生產者購進價格同比上漲 13.1%，前期 13.1%。1～7 月 PPI 年增 5.7%，1～6 月為 5.1%；工業生產者購進價格年增 7.9%。

資料來源: 中國統計局

中國統計局指出，在 7 月份 PPI 年增率 9% 漲幅中，去年價格變動的基期因素約為 2.1 個百分點，比上個月下滑 0.3 個百分點；新漲價影響約為 6.9 個百分點，比上個月擴大 0.5 個百分點。

7 月份 PPI 的年變化中，生產資料價格上漲 12%，漲幅擴大 0.2 個百分點；生活資料價格上漲 0.3%，漲幅與上月相同。

在接受調查的 40 個工業產業中，價格上漲的有 32 個，比上個月增加 2 個；下降的則有 8 個，減少 2 個。

主要產業價格變化中，價格漲幅超過 20% 的有黑色金屬礦採選業、石油和天然氣開採業、煤炭開採和洗選業、石油、煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、非鐵金屬冶煉和壓延加工業、化學原料和化學製品製造業、化學纖維製造業。上述 8 個產業合計影響 PPI 上漲約 7.5 個百分點，超過總漲幅的八成。