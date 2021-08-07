〈熱門股〉杏國胰臟癌三期臨床將公布數據 連拉出5根漲停

杏輝 (1734-TW) 子公司杏國 (4192-TW) 開發的胰臟癌新藥 SB05PC 三期臨床試驗，達到期末分析條件，有望在 3 個月內公布數據結果；杏國連拉 5 根漲停，周五 (6 日) 衝上 81.2 元，創近一年新高，杏輝也母以子貴，周漲近 5 成。

杏國胰臟癌新藥 SB05PC 為帶正電荷微脂體抗癌新藥，已取得歐洲 EMA、美國 FDA 胰臟癌孤兒藥認證資格，在全球進行多國多中心三期臨床試驗，包括美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯及以色列等 7 國，去年中完成 218 例收案並進行期中分析。

依據臨床試驗計畫，杏國去年中完成病患收案、開始用藥，待所有病患死亡後，便可開始分析臨床數據結果，預計今年下半年有臨床結果，後續再提出藥證申請。

胰臟癌是嚴重未被滿足的醫療需求市場，據 WHO 統計，2025 年全球胰臟癌人數將達 55.8 萬人，2040 年癌症新增人數上看 80.1 萬人，年複合成長率達 21%；研調機構指出，2017 年全球胰臟癌市場商機 20.1 億美元，估 2025 年全球市場商機上看 40.1 億美元。

杏輝過去每年獲利約可維持在 4-5 億元，但因支撐杏國臨床試驗開發、稀釋集團獲利，不過隨著新藥臨床試驗進入尾聲，若臨床試驗數據結果樂觀、授權順利，有望再帶動集團營運成長。