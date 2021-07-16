華上生醫晚期乳癌新藥 三期試驗順利解盲

華上生醫 (7427-TE) 今 (16) 日宣布，治療晚期乳癌新藥 Tucidinostat、台灣商品名剋必達 TM/Kepida，三期臨床試驗結果顯示，Tucidinostat 結合內分泌療法藥物 Exemestane 可改善乳癌抗藥性狀況，主要療效指標均達標，臨床試驗順利解盲，將向台灣 TFDA 申請新藥查驗登記 (NDA)。

華上生醫表示，新藥 Tucidinostat 是新一代表觀遺傳調控劑，屬於組蛋白去乙醯化酶 (HDAC) 抑制劑，在前期的乳癌內分泌療法抗藥性機制研究中，顯示新藥可改善長期內分泌療法所引發的抗藥性問題。

華上生醫與中國深圳微芯生物合作執行臨床試驗，在台灣與中國共 30 個試驗中心進行收案，總共收 420 位停經後、荷爾蒙受體陽性、Her-2 陰性、經既往內分泌治療復發 / 轉移的晚期乳癌患者，試驗採對照安慰劑設計、多中心、隨機雙盲，受試者與內分泌療法藥物諾曼癌素 (Exemestane) 進行比較。

華上生醫表示，Tucidinostat 結合 Exemestane，與單用 Exemestane 相比，試驗主要療效指標中位 PFS，分別為 7.4 個月、3.7 個月；風險比率 HR 0.716，均達到臨床試驗主要療效指標。

華上生醫指出，Tucidinostat 結合內分泌藥物臨床試驗，為全球首個可改善乳癌抗藥性問題，此治療方式也為過去使用內分泌治療所產生的復發 / 進展晚期乳癌患者，提供治療新選擇。