亞馬遜、蘋果嗅到疫情商機：洗手時間！

亞馬遜 (AMZN-US) 發揮商人嗅覺，趁著美國新冠疫情復燃，推出售價 54.99 美元的智慧給皂機，確保使用者正確洗手。

該給皂機頂端有指示燈，可以倒數計時 20 秒，藉此讓使用者確認洗手時間是否達到 CDC 建議的最短時間。同時，該給皂機可與亞馬遜 Echo 設備搭配使用，意味著使用者可以設定 Echo 在每次洗手的時候播放音樂、笑話、天氣預報或其他感興趣的內容。

但該產品似乎沒有提供亞馬遜補貨服務 (Dash)，即在某項產品的庫存低於水準時自動補貨的服務，以給皂機來說，通常是皂液。

無獨有偶，蘋果 (AAPL-US) 也注意到洗手時間可以成為商機。智慧手錶 Apple Watch 可以偵測到配戴者洗手，並自動開啟倒數計時

美國 Delta 新冠變種病毒傳播快速，雖然 CDC 最新數據顯示，美國 70% 成年人已經接種至少一劑新冠疫苗，但上週五新增病例 7 日均值達 72790 人，超過去年夏季峰值 (當時約 68700 人)，各企業機關不得不再度考慮防疫限制。

臉書週一宣布，無論接種疫苗與否，美國園區員工均須配戴口罩；谷歌要求園區內的員工必須接種疫苗，並將重返辦公室計畫推遲至 10 月。

亞馬遜週一小漲 3.89 美元或 0.12%，收 3331.48 美元。