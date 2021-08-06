Fed理事華勒：退出寬鬆政策速度可能比預期更快

美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）周四（5 日）表示，美國經濟正在快速復甦，就業市場正在改善，Fed 可能會比預期更早退出寬鬆貨幣政策。

華勒在美國企業研究院（American Enterprise Institute）智庫舉辦的線上會議表示：「我認為經濟將會復甦，可能會比其他人預估的更早收回寬鬆貨幣政策。」

華勒表示，他對周五（6 日）將公布的 7 月就業報告與下個月公布的就業報告抱有「很高期待」。他重申自己的觀點，考慮到在新冠疫情期間有近 200 萬人退休後，美國勞動力市場有可能在 9 月之前恢復疫情間流失的約 85% 工作機會。

在通膨問題方面，華勒預料近期的通膨壓力是暫時的，並認為物價壓力將在今年第四季得到緩解，但仍有持續升溫的風險。他也擔憂部分企業主會透過漲價形式，將更高的成本轉嫁給消費者，不過基本假設仍是物價漲勢將減緩。

Waller 日前曾表示，若來兩個月的非農就業人口都增加 80 萬至 100 萬人，Fed 可能在 10 月前開始縮減購債。他當時表示，Fed 縮減購債措施應早點啟動而且要快，如此一來 Fed 就能在必要時於 2022 年升息。Fed 目前每月購債 1200 億美元。

對開發央行數位貨幣（CBDC）持高度懷疑

此外，華勒也表達央行開發數位貨幣持高度懷疑態度，他說：「儘管美國與其他國家對央行數位貨幣（CBDC）充滿興趣，但我仍懷疑 Fed 的 CBDC 是否能解決美國支付系統可能面臨的任何重大問題。」

華勒的一番表明，Fed 圍繞 CBDC 的辯論還遠未結束。

Fed 監管副主席奎爾斯（Randal Quarles）曾在 6 月 28 日演講中表示，Fed 的數位貨幣可能帶來重大而具體的風險，而且好處尚不清楚。

Fed 理事布蘭納德（Lael Brainard）上周稱，如果美國在國際支付體系中沒有數位貨幣，而其他大型經濟體正在推行 CBDC，聽起來不是一個好的發展。

華勒駁斥許多 CBDC 支持者觀點，他說當前支付系統以覆蓋全國，並指出民間與 Fed 創新都將加快這一進程，「加快支付速度不足以成為創建 CBDC 的理由。」

他又指出，即使其他國家開始使用數位或進行跨境支付，也沒理由認為美元會失去國際支付體系主導地位。他說：「沒理由認為全世界會湧向中國央行或其他任何國家的數位貨幣，中國以外的企業也不會願意讓自己的金融交易受到北京當局監控。」