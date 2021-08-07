〈美股熱門股〉Novavax雙利空跌近20% DraftkingsQ2營收靚眼漲逾2%

Novavax 雙利空衝擊 暴跌 19.61%

美國疫苗製造商 Novavax(NVAX-US) 在日前因候選疫苗送件 FDA 申請時間推遲，再加上 2021 會計年度第二季財表現不佳的雙重利空衝擊下，周五（6 日）Novavax 暴跌 19.61% 至每股 189.89 美元。

Novavax 第二季度淨虧損 3.52 億美元，合每股虧損 4.75 美元，遠高於去年同期虧損的 1,800 萬美元。儘管該公司疫苗的臨床數據表現優異，但進度卻落後輝瑞 (PFE-US)、嬌生 (JNJ-US) 等競爭對手，此外無法順利取得生產疫苗所需的原料及設備，只能一再延向 FDA 申請緊急使用授權（EUA）的時間。

不過 Jefferies 分析師 Kelechi Chikere 表示，雖然該公司向美國或歐盟提出申請 EUA 的時間尚未確定，但該公司疫苗即將問世，隨時間推移，股價有望走高。

Draftkings 第二季營收猛增 320% 上漲 2.20%

線上體育博彩商 Draftkings(DKNG-US) 周五盤前公布 2021 會計年度第二季財報，營收猛增 320%，虧損也較去年同期有所收窄，股價上漲 2.20% 至每股 51.59 美元。

Draftkings 第二季營收報 2.98 億美元，經調整後每股虧損 0.26 美元較去年同期虧損 0.37 美元有所收窄，皆優於分析師預估的 2.455 億美元與每股虧損 0.42 美元。此外，第二季每月獨立付費用戶（MUPs）成長 281% 至 11 萬人，MUP 的平均收入達到 80 美元，比去年同期成長 26%。

該公司鑑於上季繳出的佳績，將全年營收目標從 5 月預估的 10.5 億至 11.5 億美元之間上調至 12.1 億至 12.9 億美元，而華爾街對該公司全年營收的預估為 11.73 億美元。

Canaccord Genuity 分析師表示，隨著用戶不斷增加，有助該公司營運成長，因此給予「買入」評等並將目標價訂在每股 80 美元。

Carvana Q2 獲利彈升首度轉盈 上漲 2.57%

線上二手車商 Carvana(CVNA-US) 受惠疫情間汽車需求大幅提升，第二季成功轉虧為盈，消息激勵周五股價上漲 2.57% 至每股 345.65 美元。

Carvana 第二季營收報 33.4 億美元，優於市場預估的 8.6 億美元，經調整後每股獲利報 0.26 美元，扭轉去年同期每股虧損 0.62 美元。

Carvana 創始人兼執行長 Ernie Garcia 在財報會議上表示，上季已交付超過逾 10 萬輛汽車，比去年同期成長 96%，首次實現獲利。