鉅亨美股雷達：投行再上修NVDA目標價、機構估AAPL廣告業務將成新增長引擎

美股重要看點：

週三 (4 日) 美股盤前市場交投清淡，普遍等待週五 (6 日) 的 7 月新增非農就業報告。

政經消息方面，美國參議院緩慢推進 1.2 兆美元的基礎建設法案，截至週二，至少三項小修正案獲批准，兩項修正案遭否決。

聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 週二稱，就業市場需要一段時間從新冠疫情中恢復過來，美國經濟需要做更多工作才能完全重回正軌。

美國副總統賀錦麗將於本月底訪問首度訪問東南亞新加坡和越南等國，將聚焦南海的國際規則、經濟規模並強化安全夥伴關係。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 278.24 點，或 0.8%，收 35,116.4 點。

那斯達克指數上漲 80.23 點，或 0.55%，收 14,761.29 點。

標普 500 指數上漲 35.99 點，或 0.82%，收 4,423.15 點。

費城半導體指數上漲 19.17 點，或 0.57%，收 3,396.66 點。

今日重要總經數據：

美國 6 月 ADP 新增就業 (萬人)，市場預期 +67.5，前值 +69.2。

美國 6 月 Markit 服務業 PMI，市場預期 59.8，前值 59.8。

重要個股動態：

1. Nvidia (NVDA-US)

《彭博社》報導，，英國政府考慮以潛在的國家安全風險為由，暫停 Nvidia 收購 ARM 之交易案，Nvidia 對此回應，公司此前早已料到英國政府會針對 ARM 收購案提出問題，而 Nvidia 將會解決英國政府提出的任何問題。

雖然收購 ARM 可能受阻，摩根大通分析師 Harlan Sur 仍在最新研報中維持對 Nvidia 的增持評級，將目標價由 176 美元上調至 215 美元，Harlan Sur 在研報中表示，Nvidia 所有業務均表現良好，高估值是合理的。

Harlan Sur 認為，雖然 Nvidia 上半年通常屬於淡季，但預計 PC 遊戲的強勁需求將是公司營收增長的強勁動力。

另外，美銀也在最新研報維持對 Nvidia 的買進評級，並將目標價由 225 美元上調至 250 美元。

NVDA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 蘋果 (AAPL-US)

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 週二 (3 日) 發表最新研報，深度分析蘋果的廣告業務。

Toni Sacconaghi 估計，本財年蘋果廣告業務營收將由 2017 年的約 3 億美元增長至約 30 億美元，而至 2023 或 2024 財年，將進一步增長至 70 億至 100 億美元，並推動蘋果服務業務規模增長 3 個百分點。

Toni Sacconaghi 表示，App Store 搜索廣告占到蘋果廣告業務的大部分，增長動力包括 6 月份在中國市場推出搜索廣告、5 月份在 App Store 推出標語廣告；Toni Sacconaghi 也估計，Apple News 和 Stocks 廣告業務可能低於 5 億美元。

Toni Sacconaghi 認為，Apple Maps 和 Apple TV 是蘋果廣告業務的新機遇，分別可望給蘋果帶來 10 億美元的廣告營收。

Toni Sacconaghi 指出，蘋果在 IDFA 上的立場，也將帶來競爭優勢，不斷擴大的廣告業務有助於蘋果提高服務業務整體增速。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Lyft (LYFT-US)

Lyft 比預期提前了一個季度實現 EBITDA 獲利，因第二季的叫車需求強勁，再加上疫情期間的成本削減。

Lyft 總裁 John Zimmer 警告，由於高傳染性的 Delta 變種，很難預測未來，但對公司盈利可持續性持樂觀態度。

而預計根據調整後的標準，該公司將在 2022 年全年實現獲利。