〈書摘〉如何知道自己要什麼？超業目標設定的「正念12 問」

無論你是不是「超業」，要擁有自己想要的生活，每個人都必須知道自己「要什麼」？但是，如何才能知道自己究竟「要什麼」？如何設定目標呢？

在 NLP 裡，這叫做：選擇一個「結構完整的目標」！

「結構完整」的目標，必須符合下列八個條件 :（環環相扣）

1. 積極、正向的說法，你得指出「要什麼」，而不是「不要什麼」!

EX：「我要成為一個財富自由．受客戶尊敬和喜愛的超業。」

EX：「我要成為一個春風化雨，助人助己的企業名師。」

2. 是你自己「所要的」，以及「可以維持的」――設定的目標不是為了別人，而是自己真心想要的，可以堅持下去，繼續奮鬥，努力不懈的目標！

3. 以感官用語（V.A.K）――看到（Visual）、聽到（Auditory）、感覺到（Kinesthetic），具體描述的――

EX：「我要參加海外高峰會頒獎，我將看到台下的觀眾高舉雙手為我喝采，聽到大家持續的掌聲不斷，感受到自我實現的喜悅，站在成功舞台上的興奮和悸動。」

4. 有適當的背景情境――整體大環境，和我目前所處的環境，是否有利於我所設定目標的達成？

5. 保有目前情況中「好的部分」――檢視自己目前已經擁有的資源和成就，並盡力維持。

6. 目標的規模大小適中――有點難度，但可努力達成的目標。

7. 是整體生態平衡的，或不會製造新的問題（環保）――

√ 不會因為追求工商發展，而造成環境污染。

√ 不會因為要簽業績，而忽略客戶的福利和權益。

√ 不會因為汲汲於賺錢，不顧自己的健康及家人的陪伴。

√ 不會因為汲汲於賺錢，不顧子女的成長及父母的老邁。

8. 採取行動――設定目標，完成目標，坐而言不如起而行！

2021 年 目標設定的──正念 12 問：

1. 你要的是什麼？（成為超業、成為名師、年薪？萬、拿到某家企業或某個客戶的訂單、做好健康管理、考到專業證照、帶家人去日月潭渡假、舉辦大學同學會、開車環島、完成鐵人三項、買車買房⋯⋯）

2. 你如何知道你已然達到所想要的結果了？（看到每月持續增加的存摺數字、聽到眾人為我喝采、覺得很有成就感、聽到家人開心滿足的笑聲⋯⋯）

3. 你希望在何時，何地，與何人共同完成或分享這個結果？（家人、好友、客戶、同事、夥伴、學員⋯⋯）

4. 你希望得到的結果，將對你的生活產生何種影響？（提高生活品質，更有自信、更幸福、更圓滿⋯⋯）

5. 為何尚未獲得希望得到的結果？（還沒下定決心、不夠努力積極、資源有限⋯⋯）

6. 為達到想要的結果，你需要具備什麼資源？是否已經擁有了？（專業證照、良師益友、共好團隊、人脈連結、公司＆長官支持、更多優質相挺的客戶⋯⋯）

7. 要達到想要的結果，第一步該做什麼？（走出第一步，往往最關鍵！要創業，開管顧公司，從企業內部講師轉為專職講師，第一步就是：遞辭呈。）

8. 你願意盡何等的努力，以達到所要的結果？（每天只睡 5 小時，犧牲假日時間⋯⋯）

9. 你所設定的結果，與你的價值觀是否相配合？（目標：要帶家人去歐洲旅遊──重視家庭，孝順的價值觀。）

10. 達到這項結果，對你有何意義？（人生自我實現、家和萬事興、財富自由⋯⋯）

11. 為了達到這項結果，你情願戒除哪些事情？（放棄許多休閒娛樂⋯⋯）

12. 你會不會因為這項結果而失去什麼？或遇到新的難題？（失去和家人相處的時光⋯⋯）

實現自己的夢想，達成設定的目標，活出不一樣的人生，你需要的：只是一顆勇敢的心＋踏出第一步，就能繼續朝著成功的彼岸勇往前進。

本文摘自：《超業筆記：銷售力，就是你的免疫力──鄭立德的銷售八講》

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出版日期：2021 年 8 月

作者：鄭立德 (Leader)

出版：布克文化

來源：布克文化