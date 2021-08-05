Annette Edel女士接任台灣保時捷財務及資訊處長

記者：Alegna 2021-08-02

台灣保時捷正式宣佈， Annette Edel 女士於 2021 年 8 月 1 日起正式接任台灣保時捷財務及資訊處長。台灣保時捷總裁 Mathias Busse 表示：「Annette Edel 在金融及資訊科技領域經驗豐富且有傑出的表現，具備完整資歷和專業知識，我們期待看到她在台灣保時捷持續發揮所長。」

Annette Edel 於 2008 年加入保時捷，在此之前曾在汽車產業中擔任財務，於國際性及地區性等不同規模的銷售公司擔任不同職務，Annette Edel 曾於德國直營經銷據點擔任副總經理及財務總監，也曾任職於 Porsche AG，負責管理公司所有和會計稅務合規性相關的系統暨作業流程。



台灣保時捷自 2018 年成立以來，致力將多元化作為首要目標。隨著 Annette Edel 到任，台灣保時捷將迎來另一位女性處長，管理團隊中女性比例將提高到三分之一。台灣保時捷持續延攬來自世界各地具有不同背景的人才，並深信多元化可驅動創新，擁有不同經歷、態度積極的管理團隊不僅能引進新的想法，也能增進公司對市場的了解，讓台灣保時捷成為吸引更多優秀人才的雇主品牌。

來源：《汽車線上》

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