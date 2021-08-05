晶片荒持續 美國汽車經銷商的新車庫存跌至歷史新低

全球晶片荒持續延燒，許多汽車製造商的生產受到衝擊，經銷商的新車庫存跌破歷史新低，庫存如要能回復到正常水準，恐還需要很長的一段時間。

7 月份的數據顯示，美國經銷商的庫存從 6 月份的 130 萬輛下跌至 100 萬輛左右，遠低於去年同期的 250 萬輛，意味整體汽車業的庫存天數創下歷史新低，跌至 22 天，慘於 6 月份的 25 天，更遠低於去年同期的 53 天。

包含晶片短缺以及運輸延遲等問題，使得經銷商庫存持續創下歷史新低，但是汽車需求仍然強勁，供應鏈持續面臨挑戰。

最新的汽車銷售數據顯示，7 月份，美國汽車銷售達到 1475 萬輛，僅略低於 6 月份的 1540 萬輛。

在晶片短缺的情況下，福特汽車 (F-US) 的產能受到最大衝擊，7 月份福特汽車銷量年減少約 32%，通用汽車 (GM-US) 銷量年減約 3%。此外，7 月份福特汽車的市占率從 14% 下降至 9%，通用汽車的市占率則是從 17% 下降至 15%。

展望未來，高盛預期汽車生產問題將在短期內持續存在，主要是由於晶片短缺的問題，以及部分來自運輸的限制和某些地區的確診病例的爆增，可能繼續對汽車業銷售構成壓力。

不過，隨著半導體產業開始採取措施應對短缺問題，汽車製造商預計在第三季和第四季能有更多的晶片供應，但是全年的晶片供應恐怕依舊緊縮。

福斯董事會採購主管 Murat Aksel 接受採訪時表示，預期半導體供應短缺問題將在第三季獲得緩解，但是長期供應瓶頸仍將繼續存在，因為建立新的產能需要長達 2 年的時間，長遠來看，晶片仍將出現 10% 供給缺口。