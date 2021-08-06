比亞迪7月新能源車銷售破5萬 年增約235% 符合預期

周五 (6 日) 比亞迪 (1211-HK) 公布 7 月份產銷快報，7 月汽車產量合計 59641 輛，年增 89.75%；銷售量合計 57410 輛，年增 82.94%。當中新能源汽車產量 50779 輛，年增 234.7%；銷售量 50492 輛，年增 234.4%。

1～7 月，累計產售量 31.4 萬輛，年增 65%；累計銷售量 304,099 輛，年增 60%。其中，新能源汽車累計產量 20.8 萬輛，年增 174.2%；累計銷售量 20.5 萬輛，年增 170.6%。公司 2021 年 7 月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約 3.001GWh，本年累計裝機總量約為 15.708GWh。

此外，比亞迪在合肥的新能源汽車高階核心零組件項目已完成備案。根據了解，該項目總投資人民幣 60 億元，將於 8 月底開工建設，完工後將具備年產能 40 萬輛新能源汽車核心配套零組件生產能力。未來主要從事新能源電池芯、模組及相關配套產業等核心產品的製造。

(圖片: AFP)

中信證券則指出，7 月比亞迪新能源汽車銷售符合預期。比亞迪全系乘用車型已改採刀片電池，同時在智慧化領域也有所佈局。此外，比亞迪半導體上市於 2021 年 7 月獲得受理，動力電池加速對外擴展，比亞迪中性化戰略穩健推進。

此外，合肥政府在新能源汽車產業相繼佈局 50 多個重大項目，總投資規模超人民幣 500 億元，合作企業包括大眾、江淮、蔚來、國軒高科、華霆動力等。依合肥市政策規劃，到 2025 年新能源汽車產業規模將超過千億人民幣，整車產能達到 100 萬輛，成為中國重要的新能源汽車產業基地。