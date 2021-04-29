比亞迪第一季營收、純益雙漲逾1倍

週四 (29 日) 比亞迪 (1211-HK) 於深交所公布 2020 年第一季財報，營收人民幣 409.92 億元，年增 108%；歸屬於上市公司股東的純益人民幣 2.37 億元，年增 111%。不過今日港股開盤開低約 2%，每股暫報 171.2 港元。

2021 年第一季季報摘要

營收人民幣 409.92 億元，年增 108.31%。

歸屬於上市公司股東的純益人民幣 2.37 億元，年增 110.73%。

EPS 人民幣 0.08 元，去年同期人民幣 0.02 元。

第一季新能源汽車累計產量為 5.56 萬輛，年增 149.22%；累計銷售量為 5.5 萬輛，年增 146.72%。

目前比亞迪的刀片電池產能快速爬升中，已開始向外供應。該款電池由比亞迪子公司弗迪電池開發，而一汽中的紅旗新能源車所搭載的正是弗迪生產的電池。

另一方面有消息稱，比亞迪刀片電池已獲現代汽車集團訂單，並已成立現代項目小組，預計明年對海外企業供貨。對此比亞迪董秘曾指出不排除與現代汽車未來合作的可能性。

至於手機零組件及組裝業務方面，比亞迪表示公司在繼續積極強化與國際客戶的合作，推動業務實現平穩發展。

法人觀點

國信證券表示，短期看好比亞迪產品強勢週期，長期看好供應鏈垂直整合。短期來看，比亞迪「漢」品牌的汽車預計 2021 年可保有強勢表現，預估 2021 年銷售量有機會達到 10.7 萬輛。

至於「秦 PLUS DMI」、「唐 DMI」和「宋 PLUS DMI」這 3 款車型預計 2021 年合計銷售量可望達到 13.5 萬輛。

長期來看，刀片電池 + DMP/DMI 雙技術平台 + 車型（漢 / DMI 車型）的產業鏈垂直整合模式已初步成形，再加上供應鏈市場化持續推動，刀片電池加速對外供應，比亞迪業績預估可進入高速成長期。

