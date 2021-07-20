比亞迪展現野心 接連3大單搶鋰電池重要材料六氟磷酸鋰

中國汽車和電池製造商比亞迪 (002594-CN)(1211-HK) 近期一直在積極採購，以確保鋰供應。鋰是製造電動汽車電池的關鍵原材料，其價格已經一路飆升。

比亞迪近期連簽 3 個大單，主要針對鋰電池電解液的重要原材料六氟磷酸鋰 (LiPF6)。

最新的一紙合約，由江蘇久久九科技公告，比亞迪在 2023 年購買至少 7870 噸 LiPF6。此前，比亞迪與多氟多、天際股份簽約，在 2023 年之前總共購買至少 13560 噸 LiPF6。

招商電新認為，這一系列行動，說明了 LiPF6 的成長性。LiPF6 市場平均報價近期達到 38 萬元 / 噸，主要還是需求比較強勁，導致供應缺口比較明顯。而 8-9 月一些 VC 新產能的投放，可能又會帶來 LiPF6 的供應壓力。

隨著中國對電動汽車的需求不斷增長，比亞迪的搶購行動，正說明其擴展業務的野心。

根據中國乘用車協會的數據，4-6 月，電動汽車占中國乘用車總銷量的 12%，1-6 月電動汽車銷量超過 100 萬輛，接近 2020 年全年總量 110 萬輛。

當地政府的一份聲明顯示，上周，比亞迪與國有汽車製造商一汽集團和長春市政府達成協議，就電動汽車電池項目展開合作。

比亞迪未針對相關報導有所回應。