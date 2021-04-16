維珍銀河股價因創辦人拋售持股重挫 已從2月高點回跌逾60%

太空旅遊企業維珍銀河 (SPCE-US) 在日前創辦人布蘭森（Richard Branson）賣出價值超過 1.5 億美元的股票後，周四（15 日）股價重摔近 14%。

維珍銀河周四股價大跌 13.57%，收每股 23.06 美元。該公司因試飛計畫延遲、董事長帕里哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）與創辦人布蘭森先後拋售股票，股價累計從 2 月每股逾 60 美元的高點下跌逾 60% 。

維珍銀河發言人表示，該公司打算利用此次出售的淨收入，彌補先前受到新冠疫情重創的休閒與旅遊業務。

這是布蘭森二次出售維珍銀河股票，替公司度過難關，第一次出售股票是在去年 5 月，賣出價值約 5 億美元的股票。

維珍銀河仍繼續致力太空船開發，計畫完成太空旅行事業，然而該公司去年 12 月受到電磁干擾，試飛計畫提前終止，預計下一次試飛將在今年 5 月進行。受此影響，維珍銀河執行長 Michael Colglazier 先前表示，預料直到 2022 年初都無法推出太空旅遊服務。

分析師態度保守：投資不能與風險對賭

Bernstein 分析師 Douglas Harned 目前給予維珍銀河「持有」評級，目標價 27 美元。

哈內德認為，雖然該公司業務的經濟效益看起來非常吸引人，但長期業務前景令人擔憂。他預測維珍銀河到 2030 年營收為 18 億美元，現金流為 8.78 億美元。

他表示，預測數字令人驚豔，但長期還有許多不確定性，讓預估作業變得複雜，目前也不確定太空旅遊到底有多大吸引力，或是在 2030 年後太空旅遊會有什麼價格。

Harned 認為維珍銀河的風險遠高於其他娛樂性質企業，一旦發生事故，將對需求產生毀滅性的影響。即便預估每次飛行風險低，但隨飛行次數增加，發生事故的可能性也會增加。