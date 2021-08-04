加密貨幣定義太攏統！參議員擬大改基建案中交易課稅條款

美國參議院兩黨小組的基建法案為了籌措財源，上周研擬對加密貨幣交易課稅，為幣圈投下震撼彈，不過，據彭博周二 (3 日) 報導，參議員正在起草一項提案，以徹底改革兩黨基建案中的加密貨幣條款。

參議院稅務聯合委員會估計，目前法案的加密貨幣規定將產生 280 億美元的收入，能支付基建案 5% 的成本。根據研議中的新規定，經紀商經手的加密貨幣交易、企業的加密貨幣投資，金額超過 1 萬美元必須公開揭露。

不過參議員 Ron Wyden 和 Pat Toomey 周二對於加密貨幣課稅表示質疑，兩人認為實際上收入可能會低於預期，並批評該法案中的加密貨幣條款並未詳細說明哪些加密貨幣技術的使用將涵蓋其中。

Wyden 表示：「我相信有機會能確實能為解決這項技術提供一個管道，而目前的基建案的內容不夠完善。」

目前的法案要求加密貨幣交易所向美國國稅局報告更多數據。不過，業內人士表示，目前所述的加密貨幣過於廣泛，甚至要求一些加密參與者 (如礦工和軟體開發人員) 提供無法取得的數據。

隨著虛擬貨幣近年來爆炸式成長，監管虛擬貨幣已成為兩黨關注的領域，因為該領域還涉及逃稅、洗錢和其他非法活動。Wyden 表示目前正與相關共和黨議員磋商，包含研擬目前加密貨幣草案的俄亥俄州參議員 Rob Portman。

參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 曾表示，希望本周能通過 1.2 兆美元基建案。

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