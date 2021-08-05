〈上銀法說〉Q2純益雙增超過86% 每股賺3.18元寫近11季新高

上銀 (2049-TW) 今 (5) 日公告第二季財報，受惠需求暢旺，加上漲價效益發酵，單季稅後純益 10.52 億元，季增 98%，年增 86%，每股純益 3.18 元，改寫近 11 季新高；上半年稅後純益 15.84 億元，年增 2.64 倍，每股純益 4.79 元。

上銀第二季營收 70.49 億元，季增 18%，年增 25%，毛利率 36.1%，季增 4.3 個百分點，年增 8.2 個百分點，營益率 20.2%，季增 6.7 個百分點，年增 8 個百分點；稅後純益 10.52 億元，季增 98%，年增 86%，每股純益 3.18 元。

上銀上半年營收 130.4 億元，年增 41%，毛利率 34.13%，年增 7.52 個百分點，營益率 17.16%，年增 10.64 個百分點；稅後純益 15.84 億元，年增 2.64 倍，每股純益 4.79 元。

從各區域別營收來看，上銀第二季亞洲市場營收占比 65%，歐洲 22%，台灣 9%，美洲 4%。在產品別營收方面，上銀第二季線性滑軌營收占比 64%，滾珠螺桿 20%，工業機器人 8%，其他 8%。

上銀指出，由於產品交期較長，漲價效益從第二季開始逐漸顯現，加上歐美市場出貨比重拉升，有利毛利率提升。