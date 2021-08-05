凌通Q2四大獲利指標締新猷 上半年每股賺2.5元寫同創高

MCU 廠凌通 (4952-TW) 今 (5) 日公布財報，受惠各產品線需求暢旺、價格續漲，第二季包含毛利率、營益率、稅後純益與每股純益等四大獲利指標全創新高，稅後純益 1.75 億元，季增 80.41%、年增 119.2%，每股純益 1.61 元；上半年純益也翻倍，來到 2.72 億元，每股賺 2.5 元，同寫新猷。

凌通第二季營收 9.48 億元，季增 30.76%，年增 27.42%；毛利率 44.1%，季增 4.62 個百分點、年增 10.22 個百分點；營利率 22.3%，季增 6.5 個百分點、年增 10.51 個百分點；稅後純益 1.75 億元，季增 80.41%、年增 119.2%，每股純益 1.61 元。

凌通上半年營收 16.73 億元，年增 37.59%；毛利率 42.06%，年增 7.79 個百分點；營利率 19.48%，年增 10.64 個百分點；稅後純益 2.72 億元，年增 174.2%，每股純益 2.5 元。

MCU 近來隨著各類應用需求激增，整體市場供不應求，且因上游晶圓代工、封測廠成本上漲，各家業者也調高產品售價，自去年第四季至今年上半年，平均漲幅至少 2 成，推升各家營收規模顯著放大、獲利同步提升。

凌通今年受惠外接鏡頭、觸控家電、玩具等訂單需求強勁，預期下半年各產品線拉貨動能有望延續。