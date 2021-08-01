需求旺+漲價效益 上銀Q2獲利挑戰10季新高

上銀 (2049-TW) 受惠半導體等應用需求暢旺，產能已滿至年底，第二季營收重回 70 億元，寫 11 季高點，在漲價效益發酵、獲利動能提升下，法人看好，上銀第二季獲利將優於市場預期，每股純益估超過 2.9 元，挑戰近 10 季新高。

受惠半導體、5G、自動化設備與車用等需求暢旺帶動下，上銀目前產能已滿至年底，看好業績將逐季成長，並優於去年同期，第三季營收也會優於第二季，今年全年營收、獲利都會較去年成長。

上銀反映原物料漲價、運費增加，去年底至今年第一季，陸續調漲各類產品價格，但目前產品價格還未回到 2018 年高峰水準，法人估至少還有 10% 以上的利潤成長空間。

上銀表示，目前晶圓機器人及晶圓系統訂單爆滿，某些規格滾珠螺桿及滾柱型線軌交期已達 5-6 個月，全年營收可望雙位數成長，看好在需求暢旺、漲價效益帶動下，今年毛利率將優於去年，維持 30% 以上水準沒問題。

上銀今年在海內外啟動產能擴建，資本支出將從去年的 10 多億元，增加至 30-40 億元；其中，台中工業區舊廠預計年底重建，雲科 3000 坪土地近期已動土，日本神戶廠已於 5 月底舉辦奠基典禮，義大利新廠可望於年底前動土。

受惠漲價效益、產品組合有利等因素帶動，上銀第一季毛利率攀近 6 季高點、達 31.78%，但業外受匯損侵蝕，獲利較上季下滑，單季稅後純益 5.32 億元，季減 6.3%，每股純益 1.61 元。上銀將於周四 (5 日) 召開法說，公布第二季財報。