上銀集團完成二代接班 卓秀瑜接任大銀董座

上銀集團旗下大銀微系統 (4576-TW) 今 (22) 日召開股東會，全面改選董事，會後並召開董事會，推選由副董座卓秀瑜接任董事長，原董事長卓永財轉任副董事長；繼先前上銀科技董座由卓文恒接任後，大銀也由卓秀瑜接掌，上銀集團正式完成二代接班。

大銀今日改選董事，當選人包括卓秀瑜、大銀投資代表人卓永財、絲國一、詠強投資代表人李訓欽、張良吉、上銀代表人廖克皇等 6 席，獨立董事由谷家恆、張學斌、陳崇人連任。

上銀集團創辦人卓永財育有二女一子，長女長期定居美國，未參與公司事務；獨子卓文恒 2019 年 7 月接掌上銀科技，帶領上銀穩定成長；卓秀瑜則是卓永財的小女兒，父女間非常有默契。

卓秀瑜在紐約市立大學 Baruch College 取得財務管理碩士返國後，曾在永豐銀行國外部及財務長辦公室歷練，在父親有計劃的培訓下，經常出國看展參與各大會議，2019 年起更積極參與大銀經營管理與大小事務。

新任董事長卓秀瑜表示，過去兩年大銀除開發新產品外，也投入大量資源整合及優化既有產品，在成本降低、性能提升上都有顯著成效，今年下半年將持續提升產能，以縮短交期，因應客戶需求，並加大推廣力道深耕全球市場。

卓秀瑜指出，大銀在客製化奈米級定位平台具領先優勢，隨著半導體需求暢旺，接單持續成長，訂單能見度超過 6 個月，並將更積極整合集團資源，開發出高性價比的模組化產品「標準單軸定位平台 (SSA)」，可協助客戶快速導入各類自動化應用。

大銀第二季營收 7.94 億、季增 14%，年增 25%；上半年營收 14.89 億元、年增 25％。由於半導體、AOI 及 3C 產業設備是大銀最大客戶群，受惠疫情加快全球產業升級轉型速度，自動化生產需求強勁，加上 5G、AI、IoT、電動車日益普及，推升半導體需求大幅成長，大銀上半年及第二季營收同步創高。

