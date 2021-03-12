騰輝-KY去年賺逾半個股本 EPS 5.28元

PCB 上游原物料銅箔基板 (CCL) 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (12) 日公布財報，稅後純益 3.73 億元，年減 20.88%，每股純益 5.28 元，董事會今天決議 6 月 18 日召開股東會，並將全面改選董事，至於去年盈餘分配案，騰輝 - KY 將另召開董事會進行決議。

騰輝 - KY 去年營收 48.3 億元，毛利率 29.47%，年增 1.34 個百分點，稅後純益為 3.73 億元，年減 20.88%，每股純益 5.28 元。

騰輝 - KY 主管指出，去年因為疫情關係影響營收下滑，不過公司進行產品組合調整策略，開發汽車終端市場，近期汽車板以及散熱金屬基板產品拉貨動能大幅提昇，騰輝 - KY 已經連續 3 個月營收回到 4.5 億元。

騰輝 - KY 今年 2 月營收，為 4.75 億元，創歷年同月新高，月減 9.27%，年增 18.12%，前 2 月營收 9.97 億元，年增 18.01%，主要受惠汽車板材料銷售走高帶來的效益。

近期隨著原材料全面漲價，銅箔基板主要原料包括銅箔、玻織布、樹脂、相關化學品等漲幅達 30-100%，騰輝 - KY 已經陸續分批調整價格，預估將可在近期反完成映成本的調價。

騰輝 - KY 今年在電動車散熱應用提高，以及漲價缺料雙引擎帶動下，產品結構優化腳步預計將加快，且專注利基高毛利產品，營收獲利將超越預期，並同步投入開發有關超高頻自動駕駛雷達、5G 天線、全球定位衛星與 5G 相關高速應用。

騰輝 - KY 今年資本支出規劃 500 萬美元，約 1.4 億元新台幣，主要用於 5G 高頻高速材料的開發。

在 CCL 族群中，台光電 (2383-TW) 已公布財報及股利，2020 年營收及獲利續創新高，全年稅後純益 36.9 億元，每股純益 11.3 元，台光電董事會決議，每股擬配發 7 元現金股利。

台光電去年財報營收 272 億元，年增 9.4%，毛利率為 25.9%，年增 1.4 個百分點，後純益 36.9 億元，創新高，年增 13.85%，每股純益 11.3 元。