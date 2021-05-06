騰輝-KY 4月營收6.68億元年增逾5成 再創新高

銅箔基板 (CCL) 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (6) 日公布 4 月營收 6.68 億元，創新高，月增 9.19%，年增 51.49%，公司指出，主因原物料供應持續緊俏，加上車用、消費性電子等傳統銅箔基板材料及汽車照明、電動車相關散熱應用進入成長期，以及軍用航天特殊需求持續增加帶動。

騰輝 - KY 前 4 月營收 22.78 億元，年增 27.75%。騰輝 - KY 看好今年電動車大幅成長，銅箔基板作爲電子元件承載母板，各產品訂單動能旺盛，尤以高單價高毛利散熱材料為最大成長來源。

據國際能源總署 IEA 最新報告預測，統計全球電動車從 2020 年底的 1000 萬輛，成長到 2030 年的 1.45 億輛，未來成長值得期待，此外筆電使用低損耗材料持續成長，也是營收新動能。

騰輝 - KY 主管表示，今年在電動車散熱應用需求增加，及缺料雙引擎帶動，產品結構優化腳步將加快，除專注利基高毛利產品，營收獲利將超越預期，同步也將持續投入開發有關超高頻自動駕駛雷達、全球定位衛星、5G 高頻天線及高速低損耗材料應用、半導體載板及老化測試板、MINI LED 等應用，加上後疫情時代的景氣復甦，營收及獲利成長動能可望大幅超越期望。