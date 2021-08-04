貨運量價齊揚 長榮航Q2虧轉盈 EPS 0.03元

長榮航 (2618-TW) 今 (4) 日公告第二季財報，在貨運業務量價齊揚下，稅後純益 1.44 億元、每股純益 0.03 元，較前季及去年同期虧轉盈，但上半年每股虧損 0.41 元，虧損仍較去年同期擴大。

長榮航第二季營收 241.63 億元，季增 22.8%、年增 25.3%、毛利率 12.3%，季增 9.8 個百分點、年減 1.1 個百分點；營益率 3.3%，較前季負轉正、年增 2.3 個百分點；稅後純益 1.44 億元、每股純益 0.03 元，較前季及去年同期虧轉盈，

長榮航上半年營收 438.42 億元，年減 11%、毛利率 7.9%，年減 2.7 個百分點、營益率 - 2.2%、稅後虧損 20.53 億元、每股虧損 0.41 元。

以客運表現來看，長榮航表示，上半年仍受到嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，各國續實施邊境管制及檢疫隔離措施，全球客運航班縮減，導致各航線營收下滑；長榮航第二季客運營收雖然年增 35.7%，但上半年客運運量減少 90.9%、客運營收年減 81.5%。

貨運表現則較客運突出，長榮航表示，受疫情持續影響，電商及居家辦公等貨物運送需求暢旺，第二季貨運營收年增 34.8%、整體上半年貨運營收年增 66.6%，其中運能年增 23%、承載率達 95%，貨運運量年增 41.5%，且在市場包機需求推升運價上揚下，貨運單位收益年增增加 17.7%。