〈長榮航股東會〉航班尚未回到疫情前5成水準 看客運復原之路仍崎嶇

長榮航 (2618-TW) 今 (16) 日召開股東常會，對於客運後市，長榮航董事長林寶水不諱言，復原之路仍崎嶇，目前執飛航班不到 2019 年同期的一半，尤其疫情後續變化仍大，對第四季客運看法抱持審慎態度。

林寶水指出，疫情爆發後，客運營運較困難，但去年貨運有很大成長，整體機隊運作上，讓客機當貨機使用增加運能，在未有任何裁員或資遣行為下，盡力讓虧損降到最低。

展望客運後市，隨著美國疫苗施打率提升，各項措施陸續鬆綁並放寬疫苗接種政策，赴美市場需求略有復甦跡象，不過，近期受到 DELTA 變種病毒影響，未來變化不確定性仍大，將隨時注意各國疫苗施打進程和解封動態，做好客運復甦的準備。

長榮航也不諱言，由於航空業須實施諸多防疫措施導致營運成本增加，如防護設備採購、值勤時間拉長導致人力成本增加、機場相關設施使用費等，相關防疫成本增加恐將反映機票售價。

目前長榮航 7 月北美航班訂位量較 6 月成長約 27%，去、回程商務艙和豪經艙均接近滿載，因應旅客需求，8 月規劃飛航每周約 30 班往返北美，包括洛杉磯 / 舊金山每周 7 班、西雅圖每周 5 班、紐約每周 4 班、芝加哥和溫哥華每周 2 班、多倫多和休士頓每周 1 班，將視疫情變化及市場需求機動調整北美飛航班次。

另外，長榮航指出，樂見主管機關未來與各國的商旅遊泡泡、經濟泡泡，並配合主管機關發布指引和市場需求，審慎評估飛航的可能性對於近期台灣 - 關島航線，將配合市場需求機動調整，7-8 月關島航班已規劃共 6 架次。