〈半導體廠染疫〉聯發科鬆口氣 矽格643名移工快篩結果出爐 全數呈陰性

隨著京元電 (2449-TW) 爆發移工群聚染疫，各家封測廠紛紛自主採取快篩作業防堵疫情，矽格 (6257-TW) 今 (9) 日針對竹東 2 個廠區及湖口 2 個廠區的外籍員工共 643 名，展開預防性快篩作業，所有人員的快篩檢測結果呈陰性。

京元電所有移工自本周起停止上班 2 周，影響本月產量約 30-35%，由於京元電最大客戶為聯發科 (2454-TW)，市場也擔憂影響聯發科出貨，但隨著聯發科轉向其他封測廠求援，包括矽格、日月光投控 (3711-TW)、南茂 (8150-TW) 等，也讓外界緊盯相關業者的防疫情況。

隨著矽格快篩結果出爐，全廠移工為陰性，有助機台產能稼動率全開，盡力支援聯發科出貨，將客戶影響降至最低。

矽格表示，此舉主要因應近期陸續發生的移工確診事件，為確保員工健康與工作環境安全及配合新竹縣政府指示，對移工進行快篩檢驗，防堵疫情擴散。

矽格指出，快篩作業依據衛生福利部疾病管制署發布的企業抗原快篩執行原則，由公司委託專業醫事人員至宿舍和廠區執行檢測，以分流、分組、分區及保持防疫安全距離等防疫重點進行。

未來也將依中央流行疫情指揮中心規定以及流程，進行防疫作業，持續照顧員工健康，保持工作環境安全，讓半導體供應鏈順暢、客戶安心，確保公司營運不受疫情影響。