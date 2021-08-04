SEC緊縮加密貨幣監管 主席Gensler籲國會擴大授權支持

美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒 (Gary Gensler) 周二（3 日）表示，呼籲美國國會擴大授權權力與資源挹注，以監管龐大且蓬勃發展的加密貨幣市場。

詹斯勒在阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）提及加密貨幣時表示，該領域 SEC 會盡其所能強化對加密貨幣的監管力道。

他說，加密貨幣監管存有灰色地帶，SEC 需要國會授予更大的權力，防止加密貨幣交易、產品與交易平台落入監管破口。此外，隨著加密貨幣領域不斷成長與動盪，SEC 也需要更多資源來保護該領域的投資人。

儘管詹斯勒對區塊鏈與加密貨幣有深度了解，但他明確表示，當涉及新的金融技術時，他會採親力親為。

近幾個月來，美國國會舉辦過幾場聽證會，討論監管加密貨幣市場的最佳方法。在加密貨幣加格劇烈波動與快速成長的背景下，該市長目前價值達數兆美元。

其實監管機構對加密貨幣主要的擔憂，就是其容易遭詐騙利用以及市場操作能力。

美國聯邦貿易委員會（FTC）今年初報告稱，去年 10 月至今年 3 月間，消費者遭加密貨幣詐騙損失的金額總計逾 8,000 萬美元，其中有許多詐財案發生在社群媒體上，歹徒利用假消息拐騙小額投資人。

未透露是否批准比特幣 ETF

此外，詹斯勒同日也並未表示是否批准比特幣 ETF，這是許多加密貨幣市場投資人都迫切得知的消息。

大多投資人正密切關注 VanEck 申請在芝加哥交易所上市比特幣信託 ETF（ Bitcoin Trust）的進度，不過 SEC 在 6 月 16 日曾表示，需要花更多的時間徵求公眾意見。

至截稿前，比特幣價格報 38,274.70 美元，24 小時內跌 3.08%。近期比特幣價格波較大，7 月底曾跌破 3 萬美元。