美擬對加密貨幣交易課稅 為基建法案籌財源

美國參議院兩黨小組的基建法案為了籌措財源，研擬強化監管，對加密貨幣交易課稅，在加密貨幣投資圈投下震撼彈。

參院兩黨議員周三針對 1.2 兆美元基礎建設法案達成協議，雙方正在敲定最終版本細節，周末有望過關，但當天公布一項新增內容令幣圈感到意外：美國國稅局 (IRS) 針對加密貨幣經紀商和投資人申報交易的規定將大幅提高。

根據研議中的新規定，經紀商經手的加密貨幣交易、企業的加密貨幣投資，金額超過 1 萬美元必須公開揭露。國會預估，此舉約可進帳 280 億美元稅收。

這是共和黨主要協商者、參議員 Rob Portman 和白宮之間達成妥協的結果。聯邦政府藉由這項最新舉措，因應加密貨幣大漲、交易量暴增帶來的挑戰。加密貨幣總市值在今年突破 2 兆美元。

國稅局局長 Chuck Rettig 曾說，投資虛擬貨幣衍生的避稅問題，是導致稅收缺口 (tax gap，應收稅款與已收稅款差額) 的重要因素之一。

另一方面，幣圈投資人長年抱怨，有關申報的稅收目的規定模糊，政府不但未能釐清如何幫助投資人遵循法律，反而加強會計審計和執法活動。

一些遊說團體主張執法難以落實，而且可能危害到美國加密貨幣產業的成長前景。

CoinTracker 稅務策略部門主管 Shehan Chandrasekera 說，針對加密貨幣的申報新規定，在實際執行上相當困難，因為幣圈投資大多採取「自行管理」(self-custody) 的模式，很多人把資產存在某個「硬體錢包」(某種實體裝置，可透過私鑰取得資產)，這一點和股票大不同。加密貨幣去中心化的特質，也代表執法有一定難度。

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