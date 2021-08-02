美參議院本周有望表決基建法案 提振標普500期貨上揚

美國參議院兩黨小組已經於周日 (1 日) 基本完成了 5500 億美元基建方案的立法文本，使該方案向本周在參議院得到通過的目標邁出了關鍵一步。

即使疫情和美中爭端仍在繼續，這一法案進展順利，仍提振了市場情緒，標普 500 指數期貨亞市周一盤上漲 0.5%，至 4410 美元附近。

經過數個星期的協商後，亞利桑那州民主黨籍參議員 Kyrsten Sinema 表示，她已經將法案文本送交參議院，展開提交修正案的程序。

共和黨參議員 Mitt Romney 表示，兩黨在本案沒有分歧，只是糾正了一些細節。參議院多數黨領袖 Chuck Schumer 指出，參院已做好「在幾天內」就這一兩黨法案進行投票的準備。

不過，美國國會預計將於下周一起休會 5 周，因此即便參議院完成表決，法案真正確定還將等到 9 月眾議院結束休會之後。

俄亥俄州共和黨參議員 Rob Portman 表示，本案增加包括 5500 億美元的新支出。連同先前批准的 4500 億美元資金，這筆資金預計將用於公路、鐵路、電動汽車充電站和水管更換等計畫。

另外，美國眾議院民主領導人並要求拜登政府，將暫停驅逐房屋的禁令延長至 10 月 18 日。