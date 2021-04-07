單日2艘油輪接連故障 蘇伊士運河再度停止通行

長賜號事件過後，命運多舛的蘇伊士運河再傳出事故，週二 (6 日) 蘇伊士運河接連發生兩艘油輪故障問題，導致該運河再度停止通行。

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號 (Ever Given) 於 3 月 21 日在蘇伊士運河轉彎不慎擱淺，狹窄的蘇伊士運河瞬間被堵，歷經近一周多方救援後，阻擋航道的長賜號 29 日終於脫困，並且運河已恢復通行。

然而，蘇伊士運河週二禍不單行。

週二 (6 日) 航運網站 MarineTraffic 和 TankerTrackers 顯示，義大利油輪 RUMFORD 和希臘油輪 MINERVA NIKE 因發動機故障等問題，導致該運河再度停止通行。

週二 (6 日) 蘇伊士運河接連發生兩艘油輪故障問題 (圖片：MarineTraffic 推特)

義大利油輪 RUMFORD 在通過運河南部時，發生發動機故障失去動力導致運河交通停擺的情況。

蘇伊士運河管理局 (SCA) 發布聲明，已派出拖船專業地處理該事故，協助 RUMFORD 修復故障後，該油輪已恢復航行。

Rumford 重新北上後，尾隨的希臘油輪 MINERVA NIKE 也遭逢類似問題擱淺，外媒報導，MINERVA NIKE 停在運河中央，且有 2 艘拖船前行救援。

(圖片：MarineTraffic 推特)

SCA 週二表示，問題僅持續數十分鐘，運河交通沒有受到影響。

但外媒稱，由於接連發生事故，蘇伊士運河南段交通暫停運行約 1 小時。

蘇伊士運河管理局主席雷比 (Osama Rabie) 週二透露：「經過長賜號事件過後，我們正考慮對運河南段進行拓寬工程，研究採購可能在高達 52 米的高空卸載貨物的起重機，我們的程序合理，目標僅是改善服務。」

美國 EIA 數據顯示，2018 年蘇麥德輸油系統經蘇伊士運河石油貿易量幾乎占全球海上石油貿易的 10%。

經過蘇伊士運河的商船承載著佔全球貿易至少 12% 的商品，包括服裝、家具、工業生產零組件等。據估計，長賜號擱淺事件，在歐亞之間海運延遲衍生金額損失，每天約達 96 億美元。